Asociatia pentru Promovarea Performantei in Educatie (APPE), impreuna cu Revista Cutezatorii si Inspectoratul Scolar Prahova, organizeaza, la Bucuresti- Universitatea Romano-Americana, in data de 5 mai 2017, cea de-a patra editie a "Olimpiadei Micilor Bancheri", concurs national de educatie financiara, destinata elevilor din invatamantul primar. Finala de anul acesta aduce in competitie 120 de elevi cu varste cuprinse intre 8 si 10 ani, din cei aproximativ 96.000 de elevi inscrisi in programul de educatie financiara pentru anul scolar 2016-2017, se arata intr-un comunicat de presa emis de catre Asociatia pentru Promovarea Performantei in Educatie.

Cei 120 de finalisti vor concura pentru titulatura de ”Micul bancher al anului” dupa ce, in prima faza a competitiei, s-au inscris 3.500 de elevi din 106 clase primare din 24 judete si Municipiul Bucuresti (circa 90 de scoli).

”Este o bucurie si o mandrie personala sa descopar ca, de la un an la altul, numarul copiilor interesati de educatia financiara este tot mai mare, in conditiile in care statisticile arata ca tara noastra este pe ultimul loc la acest capitol. Olimpiada micilor bancheri este incununarea unei munci pe care dascalii participanti la program o desfasoara, teoretic si practic, pe parcursul a minimum un an. Sunt convinsa ca beneficiile acestui proiect vor avea efecte benefice la nivelul intregii societati pe termen lung”, a declarat Ligia Georgescu- Golosoiu, doctor in economie, Presedinte al Asociatiei pentru Promovarea Performantei in Educatie si initiator al proiectului de educatie financiara.

Olimpiada Micilor Bancheri este un proiect care incurajeaza creativitatea si inovatia, gandirea logico-matematica, dincolo de verificarea cunostintelor de educatie financiara dobandite la clasa, cu ajutorul Manualelor de educatie financiara puse la dispozitie, gratuit, de catre Asociatia pentru Promovarea Performantei in Educatie. Competitia se deruleaza in mai multe etape, pe modelul concursurilor scolare clasice, obiectivul fiind si imbinarea formalului (scoala), cu non-formalul (vizita la o banca) si a predarii interdisciplinare– cunostintele de educatie financiara sunt imbinate cu notiuni de matematica, desen, istorie, antreprenoriat etc

Pentru editia din acest an a Olimpiadei Micilor Bancheri, s-au inscris peste 3.500 de elevi si aproape 10% dintre acestia calificandu-se in etapa premergatoare finalei. Cei 318 elevi au obligatia de a realiza un proiect de educatie financiara, pe baza carora vor fi selectati cei 120 de finalisti, care vor veni la Bucuresti.

Programul de educatie financiara se desfasoara in baza acordului de colaborare incheiat intre BNR si MEN. Olimpiada Micilor Bancheri este un proiect dezvoltat de Asociatia pentru Promovarea Performantei in Educatie, cu sprijnul Bancii Nationale a Romaniei, Ministerului Educatiei Nationale precum si AlphaBank Romania, Banca Transilvania, Banca Romana de Dezvoltare, MasterCard, Dedeman.

Detalii suplimentare privind desfasurarea editiilor anterioare puteti citi pe website-ul APPE.