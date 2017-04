Piata platilor cu cardul a crescut cu 20-25% anul trecut, atat din punct de vedere al numarului de tranzactii, cat si al valorii tranzactiilor, iar trendul se va pastra si in acest an.

Volumul total al platilor cu cardul a fost, in 2016, de 48 miliarde lei, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei. Piata a avansat anul trecut cu 20-25%, atat ca numar de tranzactii, cat si ca valoare, ritm care se va mentine in acest an.

Visa ar putea creste peste ritmul pietei, in contextul avansului puternic al platilor contactless, a declarat directorul adjunct de tara in cadrul companiei de tehnologii de plata Visa Romania, Elena Ungureanu, potrivit News.ro.

Sursa foto: gpointstudio, Shutterstock