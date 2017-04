Datele statistice centralizate in cadrul Directiei Relatii cu Publicul si Petitii din cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) arata ca, in ceea ce priveste respectarea drepturilor si a nevoilor financiare ale consumatorilor in 2016, cinci societati de asigurare si-au mentinut incadrarea in gradul de conformitate bun, o societate de asigurare si-a imbunatatit activitatea, dar se mentine la un grad de conformitate mediu privind ceilalti indicatori, in timp ce doua societati si-au pastrat incadrarea in gradul de conformitate redus.