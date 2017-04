Ministerul Finantelor a atras un miliard de euro prin emisiunea pe 10 ani, la un randament mediu anual oferit investitorilor de 2,41%, si 750 de milioane de euro prin redeschiderea unei emisiuni mai vechi, de obligatiuni in euro scadente in 2035, la care randamentul mediu a fost de 3,55% pe an, noteaza Reuters.

MFP a revenit, astfel, pe pietele externe, la mai bine de jumatate de an de la cel mai recent imprumut, respectiv septembrie 2016, cand a atras un miliard de euro la un randament indicativ de 2,15-2,2%, in scadere de la anuntul initial de 2,3%.

Ministerul Finantelor a vandut, in luna martie a acestui an, obligatiuni in euro si pe piata interna, in valoare de 240 de milioane euro, pe patru ani. Valoarea initiala a emisiunii a fost de 200 de milioane de euro, insa bancile au suprasubscris oferta pana la 516,3 milioane de euro. In aceste conditii, MFP a reusit sa plaseze obligatiunile la un randament mediu anual de 0,42% pe an.

Randamentul obtinut pe piata interna este in scadere semnificativa, in conditiile in care, in urma cu mai bine de un an (februarie 2016), MFP imprumuta 329 de milioane de euro de pe piata interna la un randament de 1% pe an.

Pentru intregul an 2017, Ministerul a programat imprumuturi totale prin eurobonduri in valoare de 3 miliarde de euro.

