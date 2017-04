Tot de la aceasta data, FPVS isi va continua practic activitatea ca Directie in cadrul BAAR iar atributiile FPVS de Organism de Plata a Despagubirilor, Organism de Compensare si Centru de Informare vor fi exercitate de BAAR in conformitate cu prevederile OUG nr. 54/2016. Odata cu transferul patrimoniului FPVS catre BAAR, a fost preluat si intreg personalul angajat al Fondului, astfel incat activitatea sa poata continua fara intreruperi. Solutionarea tuturor cererilor de despagubire adresate initial catre FPVS va fi continuata si finalizata de catre BAAR.

In conformitate cu masurile de reorganizare a BAAR, Statutul asociatiei a fost modificat de membrii acesteia si avizat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. Totodata, in cadrul sedintei Adunarii Generale a BAAR din data de 10 aprilie 2017 au fost alese noile organe de conducere ale Biroului Asiguratorilor Auto din Romania, pentru un mandat de 4 ani.

Astfel, Consiliul Director BAAR va avea urmatoarea componenta: Madalin Rosu, presedinte, ales din partea Omniasig VIG; Cristian - Eduard Ionescu, membru, ales din partea Allianz-Tiriac Asigurari; Dan - Junior Gataiantu, membru, ales din partea Asirom VIG; Mihnea Tobescu, membru, ales din partea Euroins Romania si Calin Matei, membru, ales din partea Groupama.

Toate persoanele din conducerea BAAR vor fi supuse avizarii ASF. Conform legislatiei in vigoare BAAR se constituie ca asociatie profesionala a societatilor de asigurare care au dreptul, in baza legii, sa practice in Romania asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse tertelor persoane prin accidente de vehicule (RCA). Protejarea persoanelor prejudiciate cu vocatie la despagubire, potrivit atributiilor BAAR, ramane in continuare principalul obiectiv al asociatiei.

