Creditarea bancara va avansa, in 2017, intr-un ritm similar cu cel din 2016, insa tot segmentul de persoane fizice va creste mai rapid. In privinta companiilor, printre piedicile care continua sa franeze creditarea se numara nivelul redus al investitiilor private si capitalizarea slaba a firmelor, sustine Mihail Ion, CFO Raiffeisen Bank.

“La Raiffeisen Bank, anul trecut am avut o crestere a creditului cu 7%, care credem ca este una sanatoasa. Este adevarat, insa, ca volumul depozitelor are o dinamica usor mai accentuata. Dar faptul ca depozitele cresc mie mi se pare absolut normal, intr-o economie in care veniturile populatiei cresc, in care cifra de afaceri a companilor si profiturile sunt mai mari”, a explicat Ion.

Pentru acest an, reprezentantul bancii se asteapta la o evolutie similara a creditarii, cu o crestere “de o cifra inalta”, echilibrata pe principalele categorii de clienti, respectiv persoane fizice, IMM-uri si companii.

“Putem vorbi de un plus pe persoane fizice, in concordanta cu intregul sistem, pe ipotecare avand in vedere ca programul Prima Casa va continua, dar si pe credite de nevoie personale, unde vedem o dinamica mai redusa, dar consistenta ca ritm de crestere”, a adaugat Mihail Ion.

In privinta domeniilor care vor contribui la cresterea creditarii, reprezentntul bancii spune ca avansul cel mai rapid se va vedea in sectoarele legate de contextul economic, respectiv comert, logistica, imobiliare, sectorul medical, IT, dar si agricultura pe baza schemelor de finantare europeana.

