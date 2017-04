City Insurance acuza Autoritatea pentru Supraveghere Financiara ca ignora dispozitiile legale si ca deciziile ar indica dorinta de a plati polite. City Insurance sustine ca a notificat ASF despre indeplinirea masurilor stabilite si aprobate de autoritate, in primul rand capitalizarea firmei cu 30 milioane euro, iar conducerea institutiei si-a exprimat rezervele fata de aceasta solutie, ignorand "dispozitii legale, argumente de practica si opiniile expertilor in materie".

"La data de 15 martie 2017, Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance a notificat Autoritatea de Supraveghere Financiara despre indeplinirea masurilor stabilite si aprobate de autoritate, inclusiv in ceea ce priveste aplicarea unui mecanism de finantare de 30 milioane de euro impusa prin deciziile Consiliului ASF ca necesar de finantare (aceasta masura a fost deja raportata ca indeplinita in cursul lunii decembrie 2016). Mentionam ca notificarea, ca si formula de finantare la care societatea a apelat, au fost validate de un auditor extern. Cu toate acestea, conducerea ASF si-a exprimat rezervele fata de aceasta solutie, ignorand dispozitii legale, argumente de practica si opiniile expertilor in materie", se arata in comunicatul transmis de City Insurance.

City Insurance acuza ca deciziile conducerii ASF ar indica incercarea de a plati polite, fara a oferi alte argumente, potrivit News.ro.

"Deciziile ASF care se refera la sanctionarea unor reprezentanti ai Societatii de Asigurare-Reasigurare City Insurance (...) vizeaza persoane fizice, nu au legatura de cauzalitate directa cu activitatea societatii si pot fi contestate de cei in cauza. Nu putem sa nu remarcam mentionarea cu oarecare ostentatie a calitatii de „cumnat” a uneia dintre persoanele vizate, ceea ce ne duce cu gandul ca se incearca platirea unor polite si sacrificarea intereselor unei societati de asigurare pentru ducerea unor razboaie personale", a mentionat comunicatul companiei.

Marti, ASF a anuntat ca a constatat neindeplinirea planului de redresare la City Insurance si a decis aplicarea legii privind redresarea si rezolutia asiguratorilor incepand din 4 aprilie 2017, obligand societatea sa accepte capitalizarea de catre investitorul german Max Roessler.

Autoritatea a decis, in 10 aprilie, retragerea autorizatiei de presedinte al consiliului de administratie si de director general al lui Dan Odobescu, cumnatul luin Adrian Nastase, si amendarea acestuia.

Decizia a venit dupa ce dupa ce, in martie, presedintele ASF, Misu Negritoiu, a discutat cu investitorul Max Roessler, actionar si membru in consiliul de supraveghere al fondului german de investitii Berlin London Beteiligungs Holding (BLH), despre achizitia asiguratorului City Insurance.

Autoritatea a decis si scoaterea lui Dan Odobescu din conducerea City Insurance.

"Pentru neindeplinirea planului de redresare, Consiliul ASF a hotarat retragerea autorizatiei de Presedinte al Consiliului de Administratie si de Director General domnului Dan Odobescu si sanctionarea cu amenda a acestuia, potrivit Deciziilor nr. 492/10.04.2017 si nr. 493/10.04.2017. Totodata, Consiliul ASF a decis sanctionarea cu amenda a domnului Cristian Pascale, in calitate de membru al CA al SAR City S.A., conform Deciziei nr. 494/10.04.2017", a mai anuntat ASF.

In decembrie 2016, ASF a amendat compania City Insurance cu 30.000 lei, iar directorul general al societatii a primit o amenda de 10.000 lei, dupa ce un control inopinat al autoritatii a descoperit nereguli grave, precum nerespectarea metodologiei interne privind instrumentarea dosarelor de dauna RCA si efectuarea platii despagubirilor in afara termenului legal.

Asiguratorul City Insurance este controlat de Dan Odobescu, cumnatul fostului premier Adrian Nastase, care a ocupat si functia de director general.

"Printre neregulile identificate in cadrul actiunii de control se numara nerespectarea metodologiei interne privind instrumentarea dosarelor de dauna RCA, efectuarea platii despagubirilor in afara termenului legal, nerespectarea modului de constituire si mentinere a rezervelor de daune avizate si neinregistrarea, la nivelul societatii, a tuturor petitiilor adresate de persoanele fizice", a precizat ASF, in decembrie.

ASF a decis in cazul City Insurance declansarea procedurii de redresare financiara in aprilie 2016, iar in 21 iulie, autoritatea a aprobat un plan de redresare al companiei de asigurari, in vederea redresarii financiare.

ASF a precizat la finalul anului trecut, intr-un raspuns trimis la solicitarea News.ro, ca City Insurance nu a respectat planul de redresare aprobat in luna iulie 2016 de Autoritate, iar masurile luate pana la finalul lunii septembrie nu au imbunatatit situatia companiei.

In noiembrie 2016, Curtea de Apel Bucuresti a respins cererea de anulare inaintata de firma de asigurare impotriva decizii emise de ASF, de declansare a procedurii de redresare financiara.

Firmele de asigurare City Insurance si Asirom au inregistrat, in prima jumatate a anului trecut, cele mai mari intarzieri la platile in dosarele de dauna si au cel mai mare procent de dosare in care platile au fost efectuate peste termenul legal de 10 zile, de peste 80% in cazul primei companii, potrivit unei analize a platilor RCA in primele sase luni din 2016, publicate recent de ASF.

City Insurance a inregistrat anul trecut un nivel al primelor brute subscrise de 789,6 milioane lei, avand o cota de 8,4% la nivelul intregii piete si de 16,1% pe segmentul RCA.

