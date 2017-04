"Nu putem sa nu remarcam mentionarea cu oarecare ostentatie a calitatii de «cumnat» a uneia dintre persoanele vizate, ceea ce ne duce cu gandul ca se incearca platirea unor polite si sacrificarea intereselor unei societati de asigurare pentru ducerea unor razboaie personale. Cat este de justificata o astfel de conduita, ramane sa judece opinia publica", acuza City Insurance.

Compania mai precizeaza, in legatura cu un comunicat de presa al ASF care se referea la situatia actuala a City Insurance si stadiul derularii programului de redresare financiara, ca pe langa informatiile brute, in articolele de presa care au preluat comunicatul respectiv "au fost facute comentarii, speculatii si afirmatii contradictorii, iar unele dintre acestea esential neadevarate".

Astfel, City Insurance arata ca la data de 15 martie 2017 a notificat ASF despre "indeplinirea masurilor stabilite si aprobate de autoritate, inclusiv in ce priveste aplicarea unui mecanism de finantare de 30 milioane de euro impusa prin deciziile Consiliului ASF ca necesar de finantare (aceasta masura a fost deja raportata ca indeplinita in cursul lunii decembrie 2016)".

"Mentionam ca notificarea, ca si formula de finantare la care societatea a apelat, au fost validate de un auditor extern. Cu toate acestea, conducerea ASF si-a exprimat rezerve fata de aceasta solutie, ignorand dispozitii legale, argumente de practica si opiniile expertilor in materie", arata compania.

"Din dorinta de a depasi situatia creeata si pentru a asigura conditiile optime necesare continuarii activitatii de asigurare-reasigurare, am informat ASF ca intelegem sa suplimentam operatiunile de capitalizare prin alte doua operatiuni financiare distincte si anume: inlocuirea mecanismului de finantare specificat anterior, cu un imprumut subordonat in valoare de 50 milioane euro, suma care se afla deja depusa in conturile societatii; majorarea capitalului social prin atragerea unui nou investitor, agreat déjà public de catre conducerea ASF, cu un aport in numerar de pana la 50 milioane euro", au mai spus reprezentantii City Insurance.

