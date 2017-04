Inlocuirea caselor de marcat clasice cu cele electronice, si conectarea acestora la serverul Fiscului reprezinta o modalitate de reducere a evaziunii fiscale in mai multe tari. In Romania, proiectul are termen de implementare jumatatea anului 2018, insa, pana atunci, asistam la un paradox: comerciantii care vor sa deschida puncte de lucru noi nu mai gasesc case de marcat vechi, iar cele noi, electronice, inca nu au aparut.