Cresterea cheltuielilor publice in 2017 si 2018 va genera dezechilibre economice care vor duce la incetinirea cresterii economice, avand in vedere ca deficitul bugetar va putea fi mentinut in limitele normelor europene doar prin taierea investitiilor publice. Totodata, ritmul lent al incasarilor bugetare ar putea determina Guvernul sa aplice impozite suplimentare, reiese dintr-un raport al UniCredit Bank Romania.

Cresterea economica din acest an si de anul viitor isi va mentine ritmul alert, insa, fiind bazata prea mult pe consum (atat cel privat, cat si cel public), ar putea genera o crestere a dezechilibrelor macroeconomice, sustin economistii UniCredit Bank Romania.

In acelasi timp, cheltuielile sociale mai mari vor reduce potentialul de crestere a economiei, sub 4% anul acesta, atat timp cat deficitul bugetar ramane sub 3% din PIB, se mentioneaza in raportul citat.

Administratiile locale se pot intoarce la indisciplina fiscala din trecut