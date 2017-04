Numarul de credite in franci melvetieni din portofoliile bancilor romanesti s-a injumatatit din ianuarie 2015, cand cursul francului fata de leu a explodat din cauza deciziei Bancii Centrale a Elvetiei de a renunta la pragul de apreciere pentru franc, pana in decembrie 2016. Astfel, numarul imprumuturilor a ajuns la putin peste 38.500 de la aproximativ 75.400 in urma cu doi ani.

“Potrivit informatiilor operative raportate de institutiile de credit din Romania, numarul debitorilor persoane fizice cu credite denominate in franci elvetieni s-a redus la 38.519 in luna decembrie 2016, de la 51.334 in luna iulie 2016 (61.833 in luna noiembrie 2015 si 75.412 in noiembrie 2014)”, se mentioneaza intr-un comunicat al Bancii nationale a Romaniei (BNR).

Totodata, din datele citate reiese faptul ca, la finele lunii decembrie 2016, bancile aveau in bilant 12.289 credite ipotecare in moneda elvetiana si 12.786 credite de consum garantate cu ipoteci.

“Soldul acestor credite, atat credite de consum cat si credite imobiliare, a scazut cu 0,3 miliarde de lei, la 5,4 miliarde de lei, de la 5,7 miliarde de lei, in perioada iulie-decembrie 2016”, se subliniaza in comunicat.

De asemenea, bancile mai detineau, la sfarsitul lunii decembrie 2016, 241 de credite in franci elvetieni acordate unui numar de 211 companii, in valoare de aproximativ 120 de milioane de lei.

Bancile au solutionat doar doua treimi din solicitarile clientilor

Astefel, potrivit datelor raportate de banci, in perioada ianuarie 2015 - ianuarie 2017, au fost solutionate 37.366 de solicitari ale clientilor privind creditele in franci elvetieni - din care 24.853 prin efectuarea de operatiuni de conversie si 12.513 prin efectuarea de operatiuni de restructurare - din totalul de 59.411 de solicitari primite de institutiile de credit de la clienti, - din care 31.498 pentru operatiuni de conversie si 27.913 pentru operatiuni de restructurare.

La finalul anului 2008, institutiile de credit detineau in bilant 119.748 de credite in franci elvetieni acordate unui numar de 110.638 de persoane fizice si totalizau 12 miliarde de lei. In plus, bancile mai aveau in bilant aproximativ 1.225 de credite in valoare de 0,86 miliarde de lei acordate unui numar de 993 de societati nefinanciare.

Debitorii in franci elvetieni au asteptat, in acesti doi ani, sa se materializeze si promisiunile autoritatilor privind adoptarea unor masuri pentru reducerea poverii celor cu astfel de credite, afactati de deprecierea leului in raport cu francul. Insa, la inceputul acestui an, Legea conversiei creditelor in franci elvetieni la cursul istoric, adoptata de Parlament in toamna anului trecut, a fost declarata necostitutionala de catre Curtea Constitutionala a Romaniei.

In aceste conditii, singurele solutii pe care le au debitorii raman cele legate de negocierea cu banca sau de instanta.