Ministerul Finantelor Publice (MFP) organizeaza, de Pasti, doua extrageri in cadrul Loteriei bonurilor fiscale. Ambele extrageri, una exceptionala, la care participa bonurile fiscale emise in perioada 23 ianuarie – 31 martie 2017, si cea ordinara, pentru bonurile emise in martie, vor avea loc duminica, 16 aprilie, incepand cu ora 16.00.