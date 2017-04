Pachetul de finantare include un plafon multiprodus pentru asigurarea capitalului de lucru necesar derularii activitatii curente a companiei si un plafon de garantii ce va fi utilizat pentru participarea la un mare proiect de investitii in Polonia, unde compania detine o subsidiara, potrivit News.ro.

’’Ne-am bucura sa existe mari proiecte de infrastructura in Romania, unde sa ne putem dezvolta. Pana atunci ne vom creste expertiza in Germania, Rusia, Marea Britanie, Polonia si alte tari, continuand strategia actionarilor de a face din Electrogrup o multinationala cu capital romanesc. Ne vom implica deci in continuare in proiecte internationale ce presupun lucrari complexe”, a spus fondatorul si actionarul Electrogrup, Teofil Muresan.

Electrogrup, companie infiintata in 1997 de fratii Teofil si Simion Muresan din Cluj, este una dintre putinele firme romanesti care si-au extins semnificativ activitatea in strainatate.

Compania clujeana si-a deschis in ultimii ani subsidiare in tari precum Germania, Rusia si Polonia, participand in calitate de constructor la o serie de proiecte de investitii derulate in statele respective.

Din grupul Electrogrup face parte si compania de telecomunicatii Direct One, care in 15 februarie a finalizat preluarea pachetului integral de actiuni al Netcity Telecom, monopolul retelelor subterane de fibra optica din Bucuresti.

