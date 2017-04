UPDATE ora 16.00 Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului nu au mai luat marti in discutie raportul comisiilor economice si de buget finante prin care se solicita revocarea din functie a presedintelui Autoritatii de Supraveghere Financiara. Motivul amanarii nu a fost precizat, scrie News.ro.

”Raportul facut de Comisii nu are nicio legatura cu incidentul care mie mi se pare intr-adevar foarte grav generat de compania de asigurari care functioneaza pe pilonul II de pensii fata de care Autoritatea a luat, cel putin asa consider eu, masurile care se impuneau in fata unei actiuni de dezinformare grava cu efecte extrem de negative nu numai asupra celor care sunt participanti in pilonul II de pensii, dar cu reverberatii foarte largi in toata zona economica. Deci nu au legatura una cu alta, deci trebuie tratate complet separat”, a declarat presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, la finalul sedintei BPR.

Intrebat daca este nevoie de o analiza in cadrul comisiilor parlamentare in ceea ce priveste scandalul pensiilor private, Tariceanu a negat.

”Nu cred ca trebuie un alt raport din moment ce autoritatea a luat masurile cel putin pe subiectul de care vorbeam, a luat masurile care sunt prevazute de regulamentul de functionare al ASF”, a mai spus Tariceanu.

Raportul prin care se cere revocarea lui Misu Negritoiu a fost intocmit in octombrie 2016 de catre comisiile economice si de buget-finante ale Camerei Deputatilor si Senatului, potrivit News.ro.

Membrii comisiilor ”au constatat ca presedintele ASF, Misu Negritoiu, nu si-a indeplinit obligatiile legale pe care domnia sa le avea in exercitarea mandatului, motiv pentru care au hotarat, cu unanimitate de voturi, sa supuna spre dezbatere, in sedinta comuna a celor patru comisii, propunerea de revocare a domnului Negritoiu Misu din functia de presedinte al ASF (...) In urma analizarii propunerii de revocare a lui Negritoiu Misu din functia de presedinte al ASF, membrii celor patru comisii au constatat ca reputatia domnului Negritoiu Misu, presedintele ASF, este iremediabil afectata de imaginea nefavorabila creata in piata de asigurari”, se ararta in raportul comisiilor, prin care se inainteaza plenului reunit al Camerei Deputatilor si Senatului propunerea de revocare a lui Misu Negritoiu din functie.

Dupa discutarea in Birourile Permanente reunite, raportul va fi supus votului plenului, in urma caruia Misu Negritoiu si-ar putea pierde functia.

Patru comisii din Senat si Camera Deputatilor, reunite intr-o sedinta comuna in octombrie 2016, au votat in unanimitate revocarea din functie a presedintelui Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Misu Negritoiu, iar presedintele Comisiei Economice a Camerei Deputatilor, deputatul PSD Mihai Tudose, a anuntat demararea efectiva a procedurii de demitere.