Preturile la care bancile au vandut portofoliile de credite neperformante (NPL) au variat puternic in perioada post criza, insa la fel si volumele vandute. In cazul imprumuturilor pentru populatie, sumele incasate au fost cuprinse intre 2% si 16% din valoarea nominala a portofoliilor instrainate. Pentru creditele neperformante ale firmelor, vanzarile s-au accelerat in ultimii trei ani, iar preturile au crescut de la 3% in 2014 la 9% in 2016.