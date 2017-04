Asirom, companie de asigurari detinuta de austriecii de la Vienna Insurance Group (VIG), a trecut pe profit anul trecut, in conditiile in care conducerea societatii apreciaza ca aceasta a jucat un rol important in stabilizarea pietei de profil in 2016 si a absorbit un procent semificativ de clienti RCA, in urma procesului de restructurare a pietei.

Asirom VIG a inregistrat, in 2016, un profit de 3,93 milioane lei si un volum al veniturilor din prime la nivel agregat (asigurari generale si asigurari de viata) de 1,07 miliarde lei, in crestere cu 45% fata de 2015. Rata de solvabilitate, conform Solvency II, inregistrata de Asirom in 2016, a fost de 145%.

De asemenea, volumul total al activelor financiare a crescut anul trecut cu 42,5%, pana la 1,35 miliarde lei, de la 947,1 milioane lei in 2015. In 2016, Asirom VIG a platit daune generale de 421 milioane lei, din care 311 milioane lei (49.220 dosare) au reprezentat daune RCA.

"Ca urmare a cresterii semnificative a politelor si despagubirilor RCA (mai mult de dublu fata de 2015), Asirom VIG a adoptat masuri de eficientizare a operatiunilor. Astfel, compania si-a marit echipa specializata pe gestionarea dosarelor de daune auto cu 30% si a finalizat implementarea unui sistem informatic performant, ce a condus la cresterea eficientei si diminuarea timpului de raspuns", a delarat Juraj Lelkes (foto), CEO Asirom VIG.

El apreciaza Asirom VIG a jucat in 2016 un rol important in stabilizarea industriei si a absorbit un procent semificativ de clienti RCA, in urma procesului de restructurare a pietei. "In 2016 am revenit pe profit si am crescut pe toate segmentele de asigurari, in pofida provocarilor din piata. Ne concentram pe mentinerea stabilitatii si maximizarea profitabilitatii companiei, iar din acest motiv obiectivele noastre privesc echilibrarea portofoliului".

Volumul primelor de asigurari generale ale Asirom VIG a crescut cu 50% in 2016 fata de 2015, in timp ce asigurarile de viata au avansat cu 13%. La finalul anului trecut, portofoliul Asirom VIG era compus din asigurari generale - 89% si asigurari de viata - 11%. Totodata, politele de asigurare RCA au reprezentat 64% din totalul portofoliului. Asirom VIG are o cota de piata de 11.4%, cu trei puncte procentuale in crestere fata de 2015 si este a treia companie din piata de asigurari, potrivit datelor pe 2016 ale ASF.