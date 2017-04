Disciplina la plata s-a deteriorat semnificativ in ultimul an, daca ne uitam la datele referitoare la sumele refuzate de banci la plata cu instrumente de debit. Cu toate acestea, numarul incidentelor de plata si cel al persoanelor care genereaza astfel de incidente sunt in scadere comparativ cu situatia inregistrata in urma cu un an. Asadar, sunt mai putine incidente, insa cu sume mult mai mari.