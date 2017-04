Interventia dura a Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) in cazul subiectului nationalizarii fondurilor private de pensii, in care fondul NN Pensii a fost amendat, a fost una necesara, in contextul in care acest scenariu nu a fost discutat ”nici in lift la Ministerul de Finante”, a declarat ministrul Finantelor, Viorel Stefan, in cadrul emisiunii ”In fata ta”, difuzata duminica, la Digi24.

La mijlocul lunii aprilie, ASF a decis sanctionarea fondului de pensii private NN Pensii cu o amenda de 750.000 lei, reprezentand 1% din capitalul social al fondului, de 75 milioane lei, aceasta fiind cea mai mare amenda aplicata de ASF de la infiintare, din cauza mesajului trimis clientilor, legat de nationalizarea fondurilor de pensii private. In plus, ASF a decis retragerea autorizatiei directorului general Raluca Tintoiu. Vasile Stefan a declarat ca ii este greu sa se pronunte daca decizia ASF a fost una corecta, dar era necesara o interventie dura in acest caz, potrivit News.ro.

”Cu siguranta era necesara interventia ASF intr-o maniera foarte dura. Ce s-a intamplat este fara precedent. Atunci cand reprezentantul unei astfel de entitati, care administreaza resursele cetatenilor, transmite catre cetateni un mesaj de neincredere in produsul respectiv, mesaj care pune semnul intrebarii asupra sigurantei detinerii lui, dat in administrare acelei entitati, este fara precedent”, a declarat Stefan.

Intrebat asupra posibilitatii ca scenariul nationalizarii pensiilor private sa vina chiar dinspre Ministerul Finantelor, Stefan a negat vehement. ”Este aberant. Nu s-a discuta nici in lift la Ministerul de Finante, sau in alte lifturi de la Parlament, despre un astfel de scenariu. Eu cred ca cineva... Nu stiu ce a urmarit”, a afirmat ministrul. Stefan a subliniat ca acest scenariu nu s-a luat in calcul sub nicio forma si nu exista nicio ratiune economica pentru o astfel de masura, in conditiile in care pilonul II de pensii realizeaza un randament foarte bun.

La inceputul lunii aprilie, prim-vicepresedintele PNL, Catalin Predoiu, a declarat ca Guvernul ia in calcul nationalizarea pensiilor private pentru a acoperi derapajele deficitului bugetar, lucru care ar duce, spune el, la injumatatirea pensiei in anul 2040.

Ulterior, NN Pensii, cel mai mare fond de pensii private obligatorii din Romania, si-a anuntat clientii ca, in ultimele saptamani, ar fi existat discutii in spatiul public privind o eventuala decizie de nationalizare a fondurilor de pensii private si le recomanda sa se informeze despre contextul pietei.

Sursa foto: Shutterstock.com