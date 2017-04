Curtea de Apel Bucuresti a aprobat fuziunea dintre Banca Comerciala Carpatica si Patria Bank, permitand celor doua banci sa finalizeze pasii procedurali si operationali pentru implementarea efectiva a fuziunii in jurul datei de 1 mai 2017.

Fuziunea dintre Banca Comerciala Carpatica si Patria Bank s-a prelungit din cauza deciziilor instantelor, in conditiile in care Curtea de Apel Bucuresti a respins initial dosarul de fuziune, arata un anunt transmis in luna martie Bursei de Valori Bucuresti (BVB), potrivit News.ro.

Patria Bank si Banca Comerciala Carpatica vor deveni o singura banca, ce va continua sa fie listata la Bursa si va purta numele de Patria Bank.

Noua banca va fi prezenta in 73 de orase la nivel national, prin 111 sucursale, are peste 240.000 clienti si 3,816 miliarde lei in active, fiind dedicata cresterii gradului de bancarizare in Romania si sustinerii antreprenorilor locali Banca Comerciala Carpatica

In prezent, data estimativa a implementarii fuziunii este 1 mai 2017, data conditionata de emiterea hotararii judecatoresti prin care s-a constatat legalitatea hotararilor adunarilor generale ale actionarilor celor doua banci privind aprobarea fuziunii. Cele doua banci vor sa confirme data fuziunii in cursul acestei saptamani.

Toate produsele, serviciile si conditiile contractuale aplicabile clientilor se mentin in forma actuala pana la data fuziunii, ulterior se vor aplica noile Conditii Generale Bancare si schimbarile comunicate anterior clientilor Banca Comerciala Carpatica

In 29 noiembrie 2016, Banca Nationala a Romaniei a aprobat proiectul de fuziune al BCC cu Patria Bank, ceea ce a permis celor doua banci sa demareze formalitatile finale de inregistrare a noii banci si sa inceapa operatiunile de integrare.

Banca Comerciala Carpatica a trecut in ultimii ani prin schimbari profunde, confruntandu-se cu o serie de dificultati dupa ce patronul a fost acuzat penal. Ilie Carabulea a demisionat din functia de presedinte al consiliului de supraveghere al Bancii Carpatica in 2012, imediat dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat definitiv la un an si sase luni de inchisoare pentru dare de mita.

Patria Bank a ajuns sa detina 64,16% din actiunile BCC, dupa incheierea ofertei publice derulate in martie 2016 pentru cumpararea titlurilor detinute de actionarii minoritari, in cadrul careia a achizitionat un pachet de 9,37% pentru 21,67 milioane lei. Ilie Carabulea a ramas cu un pachet de 18,46% din actiuni.

In 2016, Banca Comerciala Carpatica a inregistrat pierderi de 42,06 milioane lei (9,3 milioane euro), in scadere cu 44% fata de rezultatul negativ raportat in anul anterior, dupa ce a taiat cheltuielile pentru a compensa reducerea incasarilor.