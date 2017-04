Sergiu Manea, CEO al BCR, i-a luat locul lui Steven van Groningen, CEO al Raiffeisen Bank Romania, ca presedinte al Consiliului Patronatelor Bancare, se arata in comunicatul emis de catre CPBR.

Membrii Consiliului Director al CPBR, au mai decis reinnoirea mandatului de vicepresedinte al lui Rasvan Radu, CEO al UniCredit Bank. Steven van Groningen, Presedinte al Raiffeisen Bank, ramane membru al Consiliului Director al CPBR, alaturi de Philippos Karamanolis (CEO Bancpost) si Michal Szczurek (CEO ING Bank), cel din urma fiind numit si Trezorier al CPBR.

„Voi urmari consolidarea rolului CPBR ca entitate patronala, ca promotor al unui dialog consistent pentru dezvoltare prin reprezentarea prioritatilor sectorului financiar-bancar inclusiv in cadrul mai larg oferit de Confederatia Patronala CONCORDIA, ai carei membri suntem”, a declarat Sergiu Manea.

Steven Van Groningen s-a declarat multumit de activitatea CPBR, realizata pe parcursul celor 3 ani de la infiintare, adaugand ca sistemul bancar a facut pasi importanti in sensul dialogului social structurat, beneficiind de expertiza unor banci care sunt si angajatori mari in economia romaneasca. Acesta a precizat ca implicarea sa in sprijinirea CPBR si a sectorului financiar-bancar va continua.

CPBR este parte a Federatiei Patronale a Serviciilor Financiare „FINBAN Romania”, prin intermediul careia este afiliata la Confederatia Patronala CONCORDIA, ce reuneste 7 federatii patronale din diverse sectoare de activitate, patru dintre cei mai mari angajatori din economia nationala si cinci dintre primele cele mai mari 10 companii raportat la cifra de afaceri.

Cele cinci banci care compun CPBR in prezent detin peste o treime din totalul activelor bancare din sistem, angajatii acestora reprezintand circa 30% din totalul lucratorilor din sectorul bancar. Membrii CPBR sunt Banca Comerciala Romana, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank, ING Bank si Bancpost.