Impozitul pe gospodarii ascunde, in realitate, trecerea la impozitarea progresiva in Romania, sustin reprezentantii Romanian Business Leaders (RBL). Acestia se declara sustinatorii cotei unice de impozitare, care s-a dovedit eficienta, a contribuit la cresterea economica, a scos cat s-a putut din economia gri sau neagra, fapt care a demonstrat ca oamenii sunt mai dispusi sa plateasca taxele intr-un sistem simplu si cu cota unica.

Ca efect direct, reprezentantii RBL vad o accelerare a migrarii persoanelor calificate, care obtin venituri mari, in alte tari unde, chiar daca platesc impozite mai mari, primesc ceva in schimb si anume scoli, spiotale, infrastructura, etc.

"Nu sustinem noul sistem de impozitare pentru ca face o trecere netransparenta la un sistem progresiv de impozitare, ceea ce ne preocupa foarte tare. In plus, in realitate nu vor fi doar doua cote de impozitare, ci vor fi patru cote: 0%, 3%, 10% si 16%”, a explicat Angela Rosca, managing partner TaxHouse.

Cota zero urmeaza sa se aplice pentru cei cu venituri sub plafonul neimpozabil, cu 3% vor fi taxate veniturile din mosteniri, 10% va fi cota standard si 16% pentru veniturile a caror sursa nu este identificata.