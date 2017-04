"Business-urile sunt stabile si chiar in crestere, iar noi din postura de consultanti fiscali avem tot mai multe discutii. Vedem oportunitati bune in Romania si companii care incearca sa isi imbunatateasca performanta. Multe incep sa se gandeasca la tehnologie si isi doresc sa investesca in tehnologie in a doua partea a anului sau inceputul lui 2018", a explicat Hassan.

Surprinzator, dar protestele din Romania sau contextul geopolitic nu au avut un impact asupra mediului de business. Daca o vor face sau nu, este inca greu de spus?

Pe de alta parte, cea mai mare teama a managerilor tine de sistemul de taxare din Romania si de impredictibilitatea lui, in contextul in care legile pot fi redefinite peste noapte. "Sunt opinii pesimiste cu privire la mediul fiscal si mari ingrijorari in acest sens. Exista o teama de necunoscut", subliniaza Country Managing Partner-ul Deloitte pe Romania si Moldova.

Potrivit lui, in primul trimestru din acest an nu au aparut elemente majore care sa stopeze sau sa incetineasca perspectivele de crestere in 2017

Orice evolutie in jurul a 3% consider ca este o crestere economica sanatoasa - Ahmed Hassan

In prezent, estimarile de crestere economica pentru acest an variaza de la 3% la 5,2% din PIB. Daca cei mai pesimisti economisti avanseaza o cifra de 3%, Banca Mondiala are o prognoza de 3,7%, FMI a revizuit in crestere estimarea de crestere a PIB, pana la 4,2%, in timp ce Guvernul Romaniei ramane cel mai optimist furnizor de prognoze, cu o crestere de 5,2%.

"Nu cred ca este cineva ingrijorat cu privire la o posibila recesiune, chiar si de scurta dutata. Cred ca o crestere de 3% este una buna, puternica. Romania este una dintre economiile UE cu una dintre cele mai puternice cresteri economice si cred ca trend-ul va continua in 2017 si 2018. Ca vom fi pe locul 1, 2 sau 3 in UE, nu este asa important", atrage atentia Hassan.

El a explicat ca o parte din cresterea economica de anul trecut s-a datorat reducerii TVA si a cererii interne, dar si in acest an consumul va reprezenta tot o componenta importanta de crestere.

