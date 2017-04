Populatia Romaniei risca sa cada in mrejele falsilor apostoli, in lipsa unei educatii financiare adecvate. Procesul este ingreunat, insa, de faptul ca opinia expertilor pierde tot mai mult teren in fata parerilor exprimate de grupuri de prieteni “pe Facebook” si a “adevarurilor populiste”, sustine guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu (BNR).

In opinia sa, nu este nevoie ca populatia sa ajunga sa detina un set de cunostinte tehnice specifice bancilor, spre exemplu, dar este necesar sa inteleaga contextelor economice si nu numai.

"Mai important decat tot, in opinia noastra, este intelegerea contextelor economice, politice, istorice, conceptuale si mai ales educarea populatiei pentru a nu cadea in mrejele falsilor, ca sa spunem asa, apostoli, a celor care promit marea cu sarea, induc solutii nerealiste in societate si creeaza pana la urma probleme, nu rezolva probleme. De multe ori in spatele lor sunt grupuri de interese. Este cunoscut acest lucru”, sustine guvernatorul BNR.

Cele mai mari escrocherii financiare au aparut in orasele supra-educate

Sursa foto: Agerpres Foto