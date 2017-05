Bancile vor fi impinse de catre directiva PSD 2 sa imbratiseze parteneriatele cu actorii non-bancari, respectiv fintech-urile. Aceste noi personaje din domeniul financiar, aparute odata cu evolutia spectaculoasa a tehnologiei, vor schimba sistemul traditional bancar prin intermediul noii directive, care le va permite sa intre in sistemul marilor jucatori si sa isi vanda produsele. Despre pregatirile si abordarea cea mai benefica a jucatorilor implicati, privind aceasta trecere catre o noua era a banking-ului, au vorbit George Anghel, director executiv al APERO, si Claudia Chiper, avocat Wolf Theiss, in cadrul emisiunii Profesionistii in Banking.