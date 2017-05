“Premisele de accelerare a PIB nominal, de evolutie peste potential a economiei si ne-sustenabilitatea mix-ului de politici economice pe plan intern, coroborate cu evolutiile externe au determinat majorarea ratei de dobanda la obligatiunile suverane la 10 ani cu 2,1%, la 3,83% saptamana trecuta (plus de 9,7% in 2017)”, reiese dintr-o analiza realizata de economistii Bancii Transilvania (BT).

Conform acestora, in Romania, increderea in economie s-a consolidat recent (in zona maximelor din 2008), iar managerii din industrie, constructii, comert si servicii previzioneaza ameliorarea activitatii pe termen scurt. Totodata, creditul neguvernamental a accelerat in martie, ceea ce exprima premise pozitive pentru cererea interna. Pe de alta parte, deficitul bugetar a fost revizuit in sus la 3% din PIB in 2016 (maximul din 2012), iar excedentul bugetar din T1 2017 s-a redus la 0,2% din PIB, se mentioneaza in analiza citata.

Care este situatia in plan extern?

