Populismul castiga tot mai mult teren intr-o lume in care indivizii sunt tentati sa creada doar ceea ce le este favorabil si nu sunt dispusi sa accepte faptul ca solutiile cele mai usoare nu sunt neaparat cele mai bune. In aceste conditii, societatea are nevoie de elite constiente, care sa o pregateasca pentru evenimente putin probabile, dar care ar putea avea consecinte catastrofale.