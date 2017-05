In perioada ianuarie-martie 2016, BRD a anuntat un profit net de 62,81 milioane lei. La nivelul intregului grup, profitul a crescut, in primul trimestru al acestui an, cu 353%, pana la 329,86 milioane lei. In plus, veniturile operationale au crescut cu 0,4%, pana la 650,12 milioane lei. In schimb, valoarea activelor a scazut cu 1%, pana la 51,36 miliarde lei, potrivit News.ro.

Soldul creditelor nete ale grupului BRD a atins 28,7 miliarde lei, cu 3,5% mai mare in comparatie cu sfarsitul lunii martie 2016, in contextul in care soldul creditelor nete acordate marilor clienti corporativi a fost mai mare cu 4,9%.

Volumul depozitelor clientilor a crescut pe ambele segmente, atat retail, cat si non retail, atingand 41,4 miliarde lei, in crestere cu 6,7% fata de sfarsitul lunii martie 2016.

”In contextul unui mediu dominat de rate scazute de dobanda, depunerile in conturi curente au crescut, in comparatie cu perioada similara a anului trecut. Cresterea depozitelor pe segmentul retail a atins 9,5% fata de sfarsitul lunii martie 2016 (din care conturile curente au crescut cu 30%) in timp ce cresterea depozitelor pe segmentul non retail a fost de 2,3% fata de sfarsitul lunii martie 2016 (din care conturile curente au crescut cu 5,1%). Indicatorul credite nete/depozite a fost de 69,2% la sfarsitul lunii martie 2017”, se arata in raportul financiar.

Totodata, la nivel de grup, rata creditelor neperformante a scazut la 10,3% la sfarsitul lunii martie 2017 (fata de 13,7% la sfarsitul lunii martie 2016, conform metodologiei EBA), in principal datorita operatiunilor de stergere de creante depreciate si vanzarilor de credite neperformante.

”In paralel, rata de acoperire a creditelor neperformante a crescut la 77,4% la sfarsitul lunii martie 2017 (74,8% la sfarsitul lunii martie 2016). Recuperarile din expuneri neperformante pe segmentul non retail, impreuna cu recunoasterea unor sume materiale de despagubiri din asigurari au condus la obtinerea unui cost net al riscului pozitiv de 124 milioane RON (fata de o cheltuiala cu provizioanele de 152 milioane RON in trimestrul I 2016) si a unui profit net de 330 milioane RON in trimestrul I 2017”, se arata in raportul financiar.

Principalii competitori ai grupului, in Romania, sunt BCR, Banca Transilvania, Raiffeisen, Unicredit si ING.