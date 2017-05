Reducerea creditului in valuta, cresterea rezervelor valutare la BNR, dar si scaderea ecartului dintre dobanzile in lei si cele in valuta sunt principalele motive care au determinat banca centrala sa reduca rezervele minime obligatorii la valuta cu 2 puncte procentuale. Institutia mentioneaza, insa, ca aceasta miscare nu reprezinta o modalitate de a finanta bancile, ci doar o diminuare a unei restrictii.

"Nu facem altceva decat sa diminuam o restrictie. Nu dam bani bancilor, nu le alimentam. Nici nu trebuie sa ne dea socoteala ce fac cu banii, cum vad ca se infiripa discutia prin Romania. Sunt banii lor. Sunt depozitele lor. Noi le-am tinut in rezerva, e adevarat, si din considerente anticriza. (…) Cred ca este esential sa scoatem aceasta viziune eronata din piata - ca dam bani bancilor, ca le ajutam”, a explicat guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, decizia adoptata in sedinta de politica monetara.

Potrivit acestuia, masura reprezinta un pas catre o revenire la normalitate dupa ce, in perioada de boom al creditarii, BNR a fost nevoita sa ridice rezervele la valuta la 40%.

Unde vrea BNR sa ajunga cu rezervele minime?

"Ne indreptam spre normalitate. Normalitate inseamna in jur de 2%. Suntem tara membra a Uniunii Europene, iar Banca Centrala a Romaniei este membra in sistemul european al bancilor centrale. Este normal sa mergem intr-acolo", a spus Mugur Isarescu.

Acesta a explicat ca majorarea rezervei minime obligatorii a fost o masura de politica monetara restrictiva avand ca scop descurajarea creditului in valuta. In acest sens, coborarea de la 40% la 2% inseamna diminuarea unei restrictii.

De asemenea, Isarescu sustine ca BNR ar putea reduce direct la 2% rata rezervei minime obligatorii aplicabila pasivelor in valuta, dar se teme de interpretarea cifrelor.

"Personal, cred ca cel mai bine ar fi sa ne ducem direct la 2%. Stiti de ce nu o facem? Pentru ca ar insemna sa scada rezerva valutara foarte mult si nu stiu cum o s-o citeasca cativa, ca sa zic asa, inclusiv pe plan extern. Va fi greu de explicat ca nu scade rezerva valutara la BNR, ci se diminueaza partea de imprumut luata de la banci. De aceea o facem treptat”, a adaugat oficialul BNR, fara insa a anunta si un calendar in acest sens.

Cati bani se elibereaza in piata prin reducerea RMO la valuta?

Banca centrala elibereaza circa 500-600 milioane de euro in piata prin reducerea cu doua puncte procentuale a rezervelor minime obligatorii la valuta, ca urmare a reducerii ponderii creditului in valuta in total credit.

Intrebat fiind de ce nu sunt mentinute rezervele ridicate in eventualitatea aparitiei unei noi crize, guvernatorul BNR a spus ca nu exista motive pentru o astfel de decizie.

"Nu vrem sa omoram creditul in valuta pentru ca sunt companii sau persoane fizice care au veniturile in valuta si ele sunt indreptatite sa se imprumute in valuta. Nu ii putem obliga sa se imprumute in lei", a explicat Mugur Isarescu.

Dobanzile mici si agresivitatea bancilor i-au facut pe clienti sa uite de curs

In acest moment, potrivit datelor bancii centrale, ponderea creditului in valuta s-a redus sub 50%, de la aproape 70% in perioada de varf, si va mai continua sa scada.

“Creditul in valuta scade. Se duce spre ceea ce cred ca este normal. Nu cred ca se poate stabili o cifra fixa, dar stim ca la 70% era mult prea mult. Si stiam ca, sub iluzia costului mai scazut, uitandu-se doar la dobanda, clientii bancilor, poate indusi in eroare nu doar de cifra, dar si de promovarea creditelor de catre banci, s-au uitat numai la dobanda si au uitat sa se uite la curs. Economia de piata este dura. A la long, de multe ori, dobanda este contrabalansata de curs si invers”, a precizat guvernatorul.

Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a decis, vineri, mentinerea dobanzii de politica monetara la 1,75% pe an si reducerea ratei rezervei minime obligatorii aplicabile pasivelor in valuta ale institutiilor de credit la nivelul de 8% de la 10%, incepand cu perioada de aplicare 24 mai — 23 iunie 2017, se arata intr-un comunicat al bancii centrale.

Rata rezervelor minime obligatorii pentru pasivele in lei se mentine la nivelul de 8%.

De asemenea, CA al BNR a decis gestionarea adecvata a lichiditatii din sistemul bancar. Dobanda de politica monetara este nemodificata din luna mai a anului 2015.