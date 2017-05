Increderea romanilor in banci se situeaza peste media globala si, desi acestia se declara deschisi catre o relatie digitala cu institutia financiara, 80% prefera o interactiunea cu un angajat, fie in sucursala, fie la telefon, fie prin alta metoda de comunicare. Acestea sunt doar cateva aspecte desprinse dintr-un studiu prezentat de Aurelia Costache, Financial Services Industry Advisory Leader, EY Romania, in cadrul conferintei Future Banking.

Studiul, realizat anul trecut in 32 de tari cu ajutorul a 55.000 de respondenti, la care a participat pentru prima data si Romania, si-a propus sa analizeze comportamentul consumatorilor, personae fizice, pentru a se intelege cum reactioneaza acestia, si in ce masura bancile au oferte de produse si servicii relevante pentru consumatori, dar si ce trebuie sa faca acestea pentru a ramane relevante in perspectiva cresterii concurentei din partea fintech-urilor.

“In Romania, increderea clientilor in banci se situeaza peste media globala, in special in ceea ce priveste factorii de baza, respectiv clientii au incredere ca bancile pastreaza in siguranta banii si datele lor”, a explicat Aurelia Costache.

Doar un sfert dintre cei chestionati inteleg produsele bancare

De asemenea, studiul si-a propus testarea unui nou mod de a privi segmentarea clientilor, combinand usurinta de a folosi canale digitale si intelegerea produselor financiar bancare. Din acest punct de vedere, 66% dintre romani s-au declarant “digital savvy” (educati digital), peste media globala de 57%.

“Este adevarat ca acest studiu s-a derulat prin internet, deci cei care au raspuns aveau deja un nivel de educatie mai mare decat restul populatiei. Insa, in acelasi timp, este surprinzator ca doar 25% dintre cei chestionati se pot condsidera “financial savvy”, adica cunosc si inteleg produsele bancare. Ceea ce lasa o zona foarte mare de educatie pentru banci. Deci nu este suficient sa avem oferte si produse pe zona digitala, ci trebuie sa ii si educam pe client cum sa le foloseasca”, a mai spus reprezentanta EY.

Care sunt avantajele fintech-urilor in fata bancilor?

In acelasi timp, desi peste tot in lume consumatorii se muta in zona digitala intr-un ritm alert, in Romania procentul respondentilor care au spus ca prefera sa vorbeasca cu cineva de la banca, fie in sucursala, fie la telefon sau prin alt tip de comunicare este 80% fata de 57% la nivel global, mai reiese din studiul citat.

“In Romania, cei care au raspuns la intrebarea “Ati avea incredere intr-o banca fara sucursala?”, majoritatea, respectiv 44%, au spus ca ar prefera o banca cu sucursale, fata de 33% media globala”, a subliniat Aurelia Costache.

De asemnea, in studiu s-au analizat motivele pentru care clientii ar pleca de la o banca traditionala catre un jucator netraditional, iar pe primul loc se afla usurinta de a deschide un cont, calitatea experientei si diversitatea de produse si servicii fata de jucatorii traditionali. Insa realizatorii studiului spun ca aceasta perceptie ar putea veni si din gradul redus de educatie financiara, din care reiese ca poate consumatorii nu sunt constienti de ce ofera un jucator traditional.

