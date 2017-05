Sistemul bancar din Romania continua sa se consolideze si, odata cu aceasta evolutie, numarul sucursalelor bancare va scadea, sustine Valentin Vancea, deputy CEO, IT-Operations Division, Patria Bank. Acesta este de parere ca 30 de banci sunt suficiente avand in vedere adancimea sistemului financiar din Romania. In privinta digitalizarii, aceasta se loveste de o serie de restrictii pe piata romaneasca, a explicat Vancea in cadrul conferintei Future Banking.