Blockchain, tehnologia care sta la baza bitcoin, este un registru contabil virtual mentinut de o retea de computere care tine evidenta circulatiei oricarui activ fara a fi necesara o autoritate de reglementare centrala, potrivit News.ro.

Bitcoin a atins un nivel record de 1.760,4 dolari pe unitate, pe platforma BitStamp, fiind ulterior tranzactionata la 1.747,89 dolari pe unitate, in urcare cu 6%.

De la inceputul acestui an, bitcoin a crescut cu aproape 80%.

Capitalizarea de piata a bitcoin a urcat marti la 52,5 miliarde de dolari, potrivit datelor coinmarketcap.com.

In afara de faptul ca bitcoin este un activ care poate fi tranzactionat pe platforme electronice, la fel ca actiunile si obligatiunile, bitcoin a devenit un mijloc de plata pentru unii retaileri, cum ar fi Overstock.com, si o modalitate de transfer al fondurilor fara a fi nevoie de o terta parte.

”Avem intrari de fonduri in acest spatiu, iar capitalul circula intre cripto-active si bitcoin”, a declarat Chris Burniske, director pentru produse blockchain la ARK Invest in New York, care administreaza fonduri tranzactionate.

El a aratat ca bitcoin este principalul furnizor de lichiditati pe piata, iar oamenii folosesc moneda pentru a cumpara alte cripto-active.

Presedintele Rezervei Federale din Minneapolis, Neel Kashkari, s-a declarat sceptic in privinta perspectivelor bitcoin, notand ca tehnologia blockchain are un potential mai mare de a fi adoptata in viitor decat moneda digitala in sine.

”Cred ca sentimentul s-a schimbat in piata, la Fed”, a spus marti Kashkari, la o conferinta in domeniul tehnologiei.

Totusi, o mare parte din cresterea bitcoin din ultima perioada a fost determinat de cererea pentru alte monede digitale, vandute in asa-numitele oferte initiale de monede” (initial coin offerings – ICO).

In cadrul ICO-urilor, startup-urile blockchain isi vand monedele direct catre public, pentru a atrage bani fara supravegherea autoritatilor de reglementare.

Cel putin 40 de startup-uri au lansat astfel de oferte in acest an, potrivit datelor Smith + Crown data.

"Pentru prima oara in istoria financiara, fondatorii pot accesa capital atat de la investitori mari cat si mici, doar prin intermediul unui site”,a declarat Arthur Hayes, director general la platforma BitMEX de tranzactionare a derivatelor pentru monede virtuale.

Potrivit analistilor, baza cresterii bitcoin a fost creata in iulie anual trecut, intr-un proces numit ”injumatatire”, in care castigurile oferite pentru ”mineritul” Bitcoin au scazut, ceea ce a redus oferta de bitcoin.

Bitcoin depinde de computerele care efectueaza operatiuni de ”minerit”, respectiv valideaza blocuri de tranzactii prin rezolvarea unor puzzle-uri matematice la fiecare 10 minute. Primul care rezolva puzzle-ul si efectueaza tranzactia primeste noi monede bitcoin.

