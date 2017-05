Editia de astazi a emisiunii Profesionistii in Banking este una speciala in care veti putea viziona prezentarea startup-ului Revolut, care a avut loc in cadrul conferintei Future Banking, realizata de catre Wall-Street,ro, unde Nikolay Storonski, fondator & CEO Revolut, si-a anuntat intrarea pe piata din Romania.

Revolut va introduce in platforma proprie tranzactiile in lei, incepand de luni 15 mai, Romania completand astfel portofoliul de tari in care se pot face tranzactii si schimburi valutare in moneda locala, la cel mai mic curs valutar din piata, conform declaratiilor lui Nikolay Storonski.

"Romania inca este o piata mica pentru noi. Vom lansa tranzactiile in lei saptamana viitoare si vom urmari evolutia, speram sa fie multe tranzactii", a declarat Nicolay Storonsky.

Revolut si-a inceput activitatea prin eliberarea unor carduri prepaid ce ofera cotatii mai bune decat ale bancilor la schimburile valutare. Fiind un antreprenor caruia nu ii place sa se plafoneze, Nikolay Storonski a decis sa extinda serviciile, iar, in acest moment, prin intermediul fintechului Revolut puteti transfera bani, lua imprumuturi si avea acces la conturi curente deschise la doua dintre cele mai mari banci din Marea Britanie.

Compania a primit investitii totale de 17 milioane de euro de la infiintare, are 90 de angajati in 3 birouri, 640 de mii de clienti si peste 10.000 de businessuri inrolate. Nikolay a declarat ca primii 500.000 de clienti au fost facuti fara nicio investitie in marketing.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu