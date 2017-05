Programul Premium & Business al Mastercard se adreseaza unei categorii premium de detinatori de carduri, Gold, Platinum, World, World EliteTM, Business sau Corporate Mastercard, emise in Romania. Acestia beneficiaza de avantaje si oferte speciale la cei peste 100 de comercianti care fac parte din program. Malina Soare, Marketing Manager al FF Group Romania, a explicat ce a reprezentat pentru brandul Collective acest parteneriat cu Mastercard din punctul de vedere al vanzarilor si al awareness-ului in randul clientilor.

Programul a ajuns anul acesta la a 8-a editie, iar evolutia a fost una fireasca, de continua crestere atat a numarului de comercianti, cat si a tranzactiilor efectuate in cadrul programului, spune Ada Iftodi (foto), Marketing Manager in cadrul Mastercard Romania.

Cati comercianti sunt parteneri in program si cum au fost selectati?

Programul numara in acest an peste 100 de parteneri si mai mult de 300 de locatii premium, din categorii precum: Fashion si Accesorii, Gourmet, Calatorii, Beauty, Cadouri, Deco sau Business si Dezvoltare Personala. Comerciantii au fost atent selectionati, pentru oferi o serie generoasa de privilegii si beneficii adaptate nevoilor si dorintelor detinatorilor de carduri Premium Mastercard, fie ca acestia doresc sa isi planifice concediul, sa isi innoiasca garderoba, sa se bucure de o zi de relaxare la spa sau sa ii surprinda pe cei dragi cu cadouri unice.

Care este cel mai performant sector de comercianti din cadrul programului?

Exista un interes foarte mare pentru segmentul fashion, cel care inregistreaza si cele mai mari vanzari, Insa acest lucru este firesc intrucat se urmeaza un trend general al pietei. La fel ca in toate celelalte categorii, partenerii nostri din acest segment reprezinta branduri de renume, apreciate si respectate la nivel internationat si indragite si in Romania. Collective, de exemplu, este un brand apreciat atat In Bucuresti, cat si in restul tarii, de unde primesc foarte multe comenzi in magazinul online. De asemenea, sectorul Gourmet este foarte performant, dar si celelalte categorii se bucura de un real succes.

Care sunt planurile de dezvoltare In ceea ce priveste acest program?

Programul Premium&Business se dezvolta dintr-o platforma de discount-uri in una care ofera consumatorilor experiente si posibilitati de nepretuit. In acest sens, cu siguranta numarul de comercianti va creste de la un an la altul, iar alegerea acestora va fi in acord cu nevoile si dorintele din ce in ce mai sofisticate ale detinatorilor de carduri Premium Mastercard.

Ce avantaje aduce acest tip de asociere celor implicati in program?

Mastercard este un nume cu rezonanta la nivel global, iar asocierea in cadrul acestui program aduce, fara indoiala, un plus la nivel de imagine pentru orice partener. Evident, si noi suntem onorati sa lucram cu parteneri atat de importanti, asadar beneficiile sunt de ambele parti. In ceea ce priveste avantajele celor integrati in program, pe langa cele la nivel de imagine, se numara si promovarea intensiva care, evident, se reflecta atat in cresterea popularitatii, cat si vanzarilor. 6. Exista anumite perioade in care numarul acestor avantaje este mai mare? Pe tot parcursul programului, pana pe 31 decembrie, partenerii nostri ofera beneficii si avantaje la plata cu cardurile Premium. Totusi, in anumite luni, pe langa discount-ul general aplicat in cadrul programului, sunt valabile oferte mai generoase la o serie de parteneri.

Ce a reprezentat pentru brandul Collective acest parteneriat cu Mastercard

Malina Soare (foto), Marketing Manager al FF Group Romania, spune ca parteneriatul c u Mastercard a inceput in urma cu 4 ani. Cu toate ca avem propriul sistem de fidelizare a clientilor nostri, am considerat oportuna implicarea in proiectul Mastercard Premium & Business, pentru a atinge si alte segmente de clienti interesati de produsele noastre care sa beneficieze de oferta dedicata lor in mod special, in calitate de clienti premium Mastercard. Am fost foarte deschisi asocierii cu Mastercard, un brand international cu prestigiu care este permanent preocupat de calitatea serviciilor oferite clientilor sai.

Majoritatea clientilor nostri cunosc faptul ca suntem parteneri in acest program datorita actiunilor de promovare pe care le realizam impreuna cu Mastercard si bancile care emit cardurile Premium & Business Mastercard (Gold, Platinum, World, World EliteTM, Corporate sau Business). Clientii nostri s-au obisnuit sa plateasca cu aceste carduri produsele preferate pe care le-au ales din reteaua noastra de magazine sau de pe platforma collectiveonline.com, iar numarul tranzactiilor efectuate cu aceste carduri a crescut semnificativ in ultimii ani.

Cate locatii Collective sunt in Romania si ce planuri de extindere are retailerul

Magazinele Collective se regasesc, momentan, doar in Bucuresti, in 5 zone ale orasului. Flagship store-ul nostru din Piata Universitatii, de pe strada Ion Campineanu nr. 2, este amenajat intr-o cladire monument istoric din secolul al XX-lea, al carei exterior contrasteaza intr-un mod surprinzator cu elementele de design interior alese si combinate cu grija, astfel incat sa creeze un spatiu unic si modern, in care experienta de shopping sa fie speciala si inedita. Celelalte 4 magazine Collective se afla in Afi Cotroceni, Baneasa Shopping City, Bucuresti Mall si ParkLake. In 2016 am lansat si platforma de vanzari online, collectiveonline.com, ca urmare a multiplelor solicitari ale clientilor nostri din afara Bucurestiului. Planurile noastre de extindere includ deschiderea a inca 3 magazine in orasele principale din tara, in urmatorii 2 ani.

Exista si alte branduri din cadrul FF Group Romania care sunt partenere in program?

Toate magazinele noastre sunt inrolate in acest program, atat Collective cat si magazinele Calvin Klein Jeans, Folli Follie, _kix si Nike, care ofera un discount de 10% pentru orice produs achizitionat cu unul dintre cardurile Premium & Business Mastercard, cu mentiunea ca acest discount nu se cumuleaza cu alte promotii existente in magazinele noastre.

Cat la suta din platile efectuate in magazinele Collective se realizeaza prin carduri Mastercard, in medie, si cum a evoluat acest procent?

Mai mult de jumatate din platile efectuate cu cardul in magazinele Collective si pe platforma collectiveonline.com sunt efectuate prin carduri Mastercard.

Care este feedback-ul consumatorilor?

Oferta pe care o acordam clientilor Mastercard Premium & Business reprezinta un motiv in plus pentru care acestia revin in magazinele noastre.