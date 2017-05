Profitul consolidat al grupului bancar italian UniCredit in Romania a crescut cu 16,1% in primul trimestru, la 21 de milioane de euro, sustinut de avansul puternic al depozitelor si imprumuturilor acordate clientilor, dar si al veniturilor din taxe si comisioane, se arata in raportul financiar al grupului publicat joi.

In primul trimestru al anului 2016, UniCredit a obtinut in Romania un profit consolidat de 18 milioane de euro, potrivit News.ro.

Veniturile din dobanzi au stagnat la 51 milioane de euro, in timp ce veniturile din taxe si comisioane au fost de 21 milioane de euro, cu 19,2% mai mari comparativ cu primul trimestru al anului trecut.

Veniturile din tranzactii au avansat cu 11,6%, la 20 de milioane de euro.

In cazul veniturilor operationale a avut loc o crestere de 5,7%, de la 87 milioane de euro la 92 milioane de euro. Cheltuielile operationale au urcat cu 5,4%, la 41milioane de euro.

UniCredit a obtinut pe piata din Romania un profit operational de 51milioane de euro in primul trimestru, in urcare cu 5,9% fata de intervalul similar al anului trecut.

Portofoliul creditelor acordate de UniCredit in Romania a avansat cu 8,3%, de la 4,95 miliarde de euro in urma cu un an la 5,36 miliarde euro, in timp ce depozitele au crescut cu 18,3%, de la 3,89 miliarde euro la 4,71 miliarde euro.

Creditele scoase in afara bilantului au scazut in primul trimestru cu 20,4%, de la 14 milioane de euro in intervalul similar al anului trecut, la 11 milioane de euro.

Grupul UniCredit este prezent pe piata din Romania prin UniCredit Bank, UniCredit Consumer Financing, UniCredit Leasing Corporation, UniCredit Insurance Broker, UniCredit Leasing Fleet Management, UCTAM, Pioneer Asset Management si UniCredit Business Integrated Solutions.

La nivel de grup, UniCredit a obtinut un profit de 907 milioane de euro in primul trimestru, de peste doua ori mai mare decat rezultatul de 406 milioane de euro in urma cu un an. In trimestrul patru al anului trecut, grupul a raportat o pierdere de 13,56 miliarde de euro, care a reflectat masurile de curatare a bilantului contabil destinate consolidarii capitalului si cresterii profitabilitatii.

In februarie, UniCredit a finalizat cu succes o emisiune de drepturi de preemtiune de 13 miliarde de euro, una dintre cele mai mari tranzactii de acest tip care au avut loc vreodata in Europa.