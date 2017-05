Plenul reunit al Parlamentului l-a revocat pe Misu Negritoiu din functia de presedinte al ASF. Senatorii si deputatii prezenti la sedinta au votat secret, cu buletine de vot.

Misu Negritoiu a declarat cu o zi inainte ca nu intelege motivele pentru care se doreste revocarea sa din functie, iar o decizie in acest sens ” este ilegala si contestabila”, el preferand sa iasa ”scos de politicieni, decat de DNA”.

Nici astazi nu inteleg si nu s-au adus la cunostiinta motivele revocarii. Nu am avut nicio discutie cu nicio comisie, cu niciun presedinte de camera si nu mi s-a spus ce mi se reproseaza(...) Orice hotarare se va lua este ilegala si contestabila. O sa actionez pe orice cai de cuviinta pentru ca o aseamenea hotarare este ilegala Misu Negritoiu

Intrebat ce va face daca se va da un vot favorabil, presedintele ASF a spus ca nu pleaca. “Nu cred ca se va da un vot favorabil. Politicul crede ca poate sa faca orice, dar nu este asa”, a completat Negritoiu.

Misu Negritoiu a ajuns presedinte al ASF la 1 aprilie 2014, cu sprijinul PSD, care a votat masiv in Parlament numirea sa. Negritoiu a venit la conducerea ASF in locul lui Dan Radu Rusanu, care si-a dat demisia de la sefia autoritatii din arestul politiei, in martie 2014, in conditiile in care era arestat pentru 30 de zile in dosarul Carpatica - ASF.

In perioada mai 1997 – aprilie 2014, Negritoiu a lucrat in cadrul ING Romania, potrivit profilului de LinkedIn. In perioada 2010-2012, el a ocupat functia de director general al bancii, iar intre septembrie 2012 si aprilie 2014, a fost presedintele ING Bank Romania.

Tot joi, Parlamentul l-a numit pe Adrian Dita in functia de presedinte al Autoritatii Nationale in Comunicatii, cu 236 voturi ”pentru” si 10 ”impotriva”.

Adrian Dita, care ocupa, din noiembrie 2015 pana in prezent, functia de director de afaceri publice in cadrul Telekom Romania. Totodata, din martie 2011 pana in prezent, are si functia de director in cadrul Romconnection Consulting, potrivit contului de LinkedIn. In perioada 2010-2011, a fost director de Coporate Affairs in cadrul International Railway Systems, grup controlat de omul de afaceri Cristian Burci. In perioada iunie 2004 – ianuarie 2010, a avut functia de director de Corporate Affairs in cadrul Vodafone Romania.

Sursa foto: Agerpres