Conform unui raport al EY, pentru a creste atractivitatea pentru investitori 46% din tarile participante la un sondaj se asteapta la o crestere a poverii fiscale odata cu noile norme de stabilire si aplicare a preturilor de transfer.

“Reformele fiscale globale si cresterea economica slaba continua sa aiba un impact puternic asupra peisajului fiscal international, determinand tarile sa introduca noi stimulente fiscale pentru a ramane atractive in competitia globala”, reiese din raportul EY Outlook for global tax policy in 2017, care prezinta opiniile liderilor EY pe politici fiscale din 50 de tari de la nivel global.

Mai mult de jumatate din tarile analizate anunta stimulente fiscale

Raportul arata ca, din cele 50 de tari chestionate, 30% intentioneaza sa investeasca intr-o gama mai larga de stimulente care sa incurajeze sau sa sustina investitiile, marcand o crestere de 27% a numarului de tari care ofera stimulente fiscale noi sau imbunatatite in 2017 fata de 2016. Mai mult, 22% dintre tari intentioneaza sa introduca facilitati mai generoase pentru cercetare si dezvoltare in 2017, cu o crestere de 83% fata de anul trecut.

Potrivit documentului, tarile cauta sa stimuleze activitatea economica si sa atraga investitii straine directe prin mentinerea sau scaderea impozitului pe veniturile companiilor.

“Opt din cele 50 de tari sondate au confirmat ca legislatia aflata in vigoare are in vedere, in acest an, un nivel mai scazut al impozitului pe profit. Sapte dintre acestea se afla in Europa (fata de doar trei anul trecut), incluzand Marea Britanie, Luxemburg si Franta, iar acest fapt arata ca acest trend s-a mutat in Europa, iar tarile din aceasta regiune reduc nivelurile de impozitare mai repede decat in orice alta regiune”, se mentioneaza in documentul EY.

Ce tari au anuntat reduceri de impozit pe profit?

Tarile care vor reduce impozitele pe profit, in ordinea marimii acestei reduceri, sunt: Ungaria, de la 19% la 9%, Italia, de la 31,4% la 27,9%, Franta, de la 38% la 34,4%, Luxemburg, de la 29.2% la 27,1%, Marea Britanie, de la 20% la 19%, Slovacia, de la 22% la 21%, Israel, de la 25% la 24% si Norvegia, de la 25% la 24%. O singura tara, Chile, prognozeaza o crestere a nivelului impozitului pe profit in 2017.

Insa, in timp ce tarile urmaresc o scadere a nivelurilor de impozitare pe termen lung, reglementarile internationale le obliga sa ia masuri pentru diminuarea evaziunii foscale prin transferul profiturilor in cirscumscriptii mai avantajoase din punct de vedere fiscal.

“Implementarea recomandarilor Organizatiei pentru Cooperare Economica si Dezvoltare (OECD) privind erodarea bazei de impozitare si transferul profiturilor (BEPS) si a proiectelor legislative lansate de Comisia Europeana constrange, acum, guvernele sa caute solutii alternative de modificare a legislatiei fiscale, pentru a stimula competitia intre state si a atrage investitori”, se mai arata in raportul citat.

Astfel, reforma fiscala globala alimenteaza cresterea poverii fiscale. Numarul tarilor care estimeaza o crestere a poverii fiscale a companiilor este din ce in ce mai mare, 22% dintre ele asteptandu-se la o crestere de ansamblu a impactului fiscal in 2017 (versus 18% in 2016).

“Cum tarile continua sa raspunda la cerintele de transparenta impuse de recomandarile din raportul OECD pentru combaterea erodarii bazei de impozitare si transferul profiturilor, analiza EY constata ca majorarea impozitelor si noile norme ale preturilor de transfer reprezinta principalele surse ale schimbarilor legate de cresterea poverii fiscale in randul respondentilor (ambele cu o cota de 46%)”, se precizeaza in document.

De asemenea, raportul mai scoate in evidenta faptul ca noua jurisdictii prognozeaza o crestere a poverii fiscale mai mare pentru taxele indirecte, pe masura ce continua raspandirea la nivel global a taxei pe valoarea adaugata (TVA) si a taxei pe bunuri si servicii (GST), iar tehnologia este din ce in ce mai larg adoptata de administratiile financiare.

La ce ne asteptam in Romania?

In cazul Romaniei, noul guvern a declarat ca modelul economic avut in vedere incepand cu 2017 vizeaza imbunatatirea mediului de afaceri si cresterea bunastarii generale. In acest sens, printre alte masuri anuntate, se urmareste o simplificare a legislatiei economice prin unificarea legislatiei fiscale relevante intr-un Cod Economic al Romaniei. De asemenea, urmand trendul global pentru cresterea atractivitatii pentru investitori, se are in vedere o reducere a taxarii indirecte prin reducerea TVA-ului la 18%, eliminarea impozitului pe dividende, precum si reducerea impozitului pentru persoanele fizice prin introducerea unui impozit diferentiat pe venitul global de 0% si 10%, incepand cu 2018.

„Romania va trebui sa implementeze recomandarile fiscale rezultate din proiectul OECD pentru combaterea erodarii bazei de impozitare si transferul profiturilor, care sunt concretizate in directive la nivelul Uniunii Europene si in modificari semnificative ale tratatelor de evitare a dublei impuneri. Ca urmare, in viitorul apropiat, companiile trebuie sa monitorizeze atent atat implementarea acestor masuri fiscale, cat si impactul lor asupra modelului operational si a platilor externe catre alte companii din grup”, spune Arcadie Parfenie, senior manager, Departamentul de Asistenta Fiscala si Juridica, EY Romania.