Mentinerea unui procent de 25% cu privire la cheltuieli administrative si de vanzare, cumulat, ale politei de asigurare RCA in noul proiect de Lege, va conduce la disparitia a 30.000 de asistenti in brokeraj care intermediaza in prezent polite RCA, spune Cristian Balanica, director executiv al Patronatului roman al brokerilor de asigurare si reasigurare (PRBAR).

"O asemenea prevedere limitativa nu se regaseste in nici o tara din comunitatea europeana. Mai mult decat atat introducerea acestei prevederi care afecteaza in mod vadit intregul sistem de distributie a asigurarilor RCA nu are la baza nicio nota de fundamentare si niciun studiu de impact. Deasemenea, in opinia noastra, limitarea in procent de 25% a acestor cheltuieli administrative si de vanzare, incalca principiile unei piete libere si concurentiale cu un impact economic si social major", apreciaza Cristian Balanica.

El adauga ca, "avand in vedere, eforturile colective depuse in vederea obtinerii unei Legi care sa reglementeze intr-un mod cat mai obiectiv activitatea distribuitorilor implicati, cat si pentru a evita ulterioarele situatii ce pot genera tensiuni, PRBAR solicita reintroducerea amendamentelor argumentate si fundamentate de catre Patronat in Proiectul de Lege privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto - RCA -pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie".

PRBAR sustine ca dupa iminenta expirare a plafonarii tarifelor RCA, introdusa prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 54/ 2016, publicata in Monitorul Oficial nr. 723 si in vigoare din data de 19 Septembrie 2016, "vom asista la o reglare naturala a pietei privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie" - RCA - si nu considera a fi necesara o alta limitare printr-un act normativ.

