Peste 3.500 de elevi din toata tara au participal la cea de-a patra editie a Olimpiadei Micilor Bancheri, unde Mastercard a oferit un premiu special pentru "Inovatie in Educatie Financiara", in cadrul ceremoniei de premiere care a avut loc vineri, 5 mai. Olimpiada Micilor Bancheri este un concurs care vizeaza evaluarea nivelului cunostintelor copiilor la disciplina optionala de Educatie financiara. De la introducerea disciplinei optionale, in 2013, peste 112.000 copii din ciclul de invatamant primar, din aproape toate judetele tarii, au beneficiat de cursurile de educatie financiara, conform unui comunicat de presa emis de care MasterCard.

Cea de-a patra editie a Olimpiadei Micilor Bancheri a demarat la inceputul lunii martie, cand elevi din 23 judete ale tarii si din municipiul Bucuresti au sustinut o proba scrisa de verificare a cunostintelor de educatie financiara. Dupa aceasta prima proba, primii trei elevi cu punctajul cel mai ridicat din fiecare din cele 90 de scoli participante au fost admisi in etapa urmatoare a competitiei, unde si-au putut testa creativitatea, utilizand machete, fotografii, desene, colaje etc., pentru elaborarea propriilor proiecte de educatie financiara.

Cele mai interesante 120 proiecte au fost selectate pentru a participa la etapa finala, care s-a derulat vineri, 5 mai, constand intr-o proba scrisa de departajare, in urma careia au fost alesi 15 castigatori, premiati in cadrul unei festivitati care a avut loc in Aula Universitatii Romano-Americane. Inainte de a lua parte la festivitatea de premiere, o parte dintre micii bancheri si dascalii lor au vizitat sediul Mastercard, unde au descoperit, intr-un mod interactiv, rolul cardului, modul in care se foloseste un card si beneficiile utilizarii acestuia ca metoda de plata.

"Suntem convinsi ca, fiind pregatiti din scoala primara asupra chestiunilor financiare, premiantii de azi, dar si toti colegii lor care au urmat cursurile optionale de Educatie financiara, vor sti sa ia decizii responsabile si sa profite de oportunitatile economice care se deschid noilor generatii”, a declarat a declarat Cosmin Vladimirescu, General Manager pentru Romania in cadrul Mastercard.

La editia din 2017 a competitiei, Premiul special pentru „Inovatie in Educatie Financiara” din partea Mastercard a fost acordat proiectului „O poveste cu Profit”, inscris in competitie de o echipa de la Scoala Gimnaziala nr. 2, Videle, Jud. Teleorman, formata din David Clantau, Narcis Radache si Maria Stanciu.

Proiectul a fost structurat cu deosebita atentie la detalii si cu multe informatii relevante, ce denota un grad ridicat de pasiune pentru educatia financiara. Creativitatea demonstrata a primit puncte in plus din partea juriului, care a fost impresionat de imaginatia bogata a celor trei participanti, care au demostrat toate atuurile unor viitori antreprenori de succes. Felicitari lor si profesoarei Ioana Pencea, care i-a coordonat!

Organizata de Asociatia pentru Promovarea Perfomantei in Educatie, Revista Cutezatorii si beneficiind de sprijinul Universitatii Romano-Americane, Olimpiada Micilor Bancheri face parte din proiectul de introducere si promovare la nivelul invatamantului primar a disciplinei optionale „Educatie financiara”, de catre Banca Nationala a Romaniei, in colaborare cu Ministerul Educatiei.