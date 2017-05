Deputatul Leonardo Badea i-ar putea lua locul lui Misu Negritoiu la conducerea ASF. Anuntul a fost facut chiar de catre seful PSD, Liviu Dragnea. In cazul in care Parlamentul il va desemna in functia de sef al ASF, Leonardo Badea va trebui sa renunte la mandatul de deputat.

In varsta de 42 de ani, Leonardo Badea este presedintele Comisiei de buget-finante din Camera Deputatilor, potrivit News.ro. El se afla la al doilea mandat de parlamentar, in legislatura precedenta fiind membru al Senatului. Anterior, a fost consilier judetean la Dambovita. El a absolvit Academia de Stiinte Economice in 1997 si a obtinut in 2005 titlul de doctor in domeniul contabilitatii. Detine certificate de absolvire de la Colegiul National de Aparare (2007), Colegiul National de Afaceri Interne (2007), Colegiul National de Informatii (2009), Institutul Diplomatic Roman (2011). A fost, timp de 8 ani, pana in 2010, presedinte al TSD Dambovita, dupa care a devenit secretar executiv al PSD Dambovita.

In perioada 1998 - 2002 a fost membru al Consiliului Facultatii de Stiinte Economice a Universitatii Valahia, intre 2000 si 2004 a fost consilier judetean la Dambovita, in perioada 2002 - 2007 a fost secretar stiintific al Consiliului Facultatii de Stiinte Economice a Universitatii Valahia, apoi, timp de 4 ani, a fost decan al aceleiasi facultati si apoi prorector.

Badea a primit din partea Arhiepiscopiei Targoviste "Crucea Valaha".

Plenul reunit al Parlamentului l-a revocat pe Misu Negritoiu, joi, din functia de presedinte al ASF cu voturi 238 ”pentru” si niciunul ”impotriva”. Senatorii si deputatii prezenti la sedinta au votat secret, cu buletine de vot.

Presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara, Misu Negritoiu, a declarat anterior ca nu intelege motivele pentru care se doreste revocarea sa din functie, iar o decizie in acest sens ” este ilegala si contestabila”, el preferand sa iasa ”scos de politicieni, decat de DNA”.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, in 27 aprilie, ca s-a inteles cu presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, asupra faptului ca Misu Negritoiu trebuie demis cat mai repede de la conducerea ASF, deoarece aceasta este o institutie importanta care nu trebuie sa functioneze ca si cum ar fi „mosia” unuia sau unora.

Biroul Permanent al Senatului a transmis in 18 aprilie Birourilor Permanente Reunite raportul comisiilor economice si de buget ale Camerei Deputatilor si Senatului privind revocarea din functie a sefului Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Misu Negritoiu, din cauza modului in care ASF a gestionat criza de pe piata RCA din 2016.

Potrivit raportului din octombrie 2016, Misu Negritoiu nu mai indeplineste conditiile prevazute in legea de functionare a ASF, motiv pentru care comisiile parlamentare au hotarat, cu majoritate de voturi (o abtinere si un vot neexprimat al unui parlamentar aflat in conflict de interese) sa inainteze plenului reunit al Camerei Deputatilor si Senatului propunerea de revocare a lui Negritoiu din functia de presedinte al ASF, membru executiv al Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara.

Tot in 18 aprilie, si liderul PNL Raluca Turcan declara ca Misu Negritoiu trebuie demis de la ASF pentru ca decizia la nivelul institutiei pe care acesta o conduce a fost "contaminata politic" de PSD si ca amendarea companiei NN a fost executata la ordinul politic dat in vazul tuturor de la televizor de Liviu Dragnea.

Misu Negritoiu a ajuns presedinte al ASF la 1 aprilie 2014, cu sprijinul PSD, care a votat masiv in Parlament numirea sa. Negritoiu a venit la conducerea ASF in locul lui Dan Radu Rusanu, care si-a dat demisia de la sefia autoritatii din arestul politiei, in martie 2014, in conditiile in care era arestat pentru 30 de zile in dosarul Carpatica - ASF.

