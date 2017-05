Patronatul Roman al Brokerilor de Asigurare din Romania - PRBAR va propune astazi membrii comisiilor parlamentare, inainte de votul in plen, o serie de modificari in ceea ce priveste plafonarea cheltuielilor administrative ale societatilor de asigurare, mentionata in noua Legea care ar urma sa reglementeze asigurarile auto obligatorii RCA.

"Este dificil de inteles, cum vrei sa rezolvi o problema a transportatorilor, care au businessuri profitabile in acest moment, generand disparitia unei intregi bresle de meserii si afectand peste 100.000 de persoane. Este afectata o intreaga familie, daca unul dintre membrii ei isi pierde locul de munca. Plafonarea cheltuielilor administrative RCA prin lege la 25% genereaza o uriasa problema sociala in piata de brokeraj de asigurari, prin disparitia a 30,000 de locuri de munca, dar are ca efect si continuarea infrigementului. Plafonarea tarifelor sau plafonarea cheltuielilor, prin lege, intr-o economie de piata europeana nu este permisa", a declarat Viorel Vasile, presedinte PRBAR.

In opini sa, cu exceptia tarilor nordice, unde datorita specificului zonei (distante mari, locuitori putini, dezvoltare online) nivelul de costuri este de 25%, in toata Europa civilizata avem costuri de administrare de 35% - inclusiv in Austria, tara copiata ca model RCA, dar este similar si in tarile din jurul nostru - Ungaria, Bulgaria, s.a.m.d..

"Orice lege de asemenea anvergura, cu un impact social devastator pentru o breasla, trebuie sa aiba un studiu de impact inainte de aplicare. Avem confirmarea ca nu s-a facut acest lucru, mai mult, domnul Leonardo Badea, presedinte al Comisiei Buget, Finante si Banci ne-a confirmat ieri ca brokerii nu au fost la discutii nici in Senat si nici pana in prezent. I-am precizat ca Patronatul Roman al Brokerilor s-a infiintat abia in ianuarie 2017, deci nu putea participa la dezbaterile de anul trecut", mai spune Viorel Vasile.

El arata ca de 10 ani, in Romania, companiile de asigurari au cedat de buna voie distributia RCA catre brokeri. "Practic 80% din vanzarile RCA sunt facute de cei 30,000 de asistenti in brokeraj. Costurile de distributie ale brokerilor sunt evident mai mici decat ale asiguratorilor, fiind de 8-10% in acest moment.

Efectele plafonarii cheltuielilor RCA

"Singurele companii de asigurare care s-ar putea incadra in acest moment in plafonul de 25% sunt City Insurance si Euroins, care au costuri administrative (fara comisioane de distributie) de aproximativ 20%. Practic, s-ar continua tendinta rezultata in urma plafonarii tarifelor RCA, de polarizare a pietei catre cei 2 jucatori, care au cele mai mici costuri de administrare. Toti ceilalti jucatori au costuri (fara distributie) de peste 25% si vor fi fortati sa vanda exclusiv prin retelele proprii", spune presedintele PRBAR.

In opinia sa, efectul imediat ar fi scaderea gradului de cupridere in asigurare (in prezent aflat sub nivelul de 75% - alt motiv de infrigement), deoarece retelele de brokeri ar disparea la injumatatirea veniturilor, iar asiguratorii nu mai dispun de birouri in localitatile sub 30.000 de locuitori. "Online-ul nu este suficient de dezvoltat in RO, fiind undeva in jurul a 2-3% din piata, iar in zonele rurale nu putem vorbi de online", arata Viorel Vasile.

Ce solutii are PRBAR in discutiile cu privire la RCA

"Jucatorii din piata asigurarilor sunt: asiguratorii, brokerii, serviceurile si consumatorii. Pentru a debloca lucrurile si a putea intra la vot legea in Parlament, salvand Romania de la infrigement, PRBAR propune o solutie acceptata de toti jucatorii din piata (mai putin asociatiile transportatorilor), ce presupune pastrarea in costurile de 25% a taxei ASF, dar eliminarea cotizatiilor catre BAAR si FGA. Aceste cotizatii nu sunt un cost de distributie, si mai mult, in cazul nefericit in care alti 2 asiguratori ar intra in faliment, valoarea lor ar putea ajunge si la 15%. In acest caz, prin prevederea lor in legea RCA, orice distributie a asigurarilor in Romania ar disparea", spune seful PRBAR.

Ca urmare, spune Viorel Vasile, exista o raspundere sociala suplimentara pentru viitorul presedinte ASF, in prezent fiind propus de catre PSD actualul presedinte al Comisiei de buget-finante din Camera Deputatilor, Leonardo Badea.

"Daca in discutiile de pana acum domnul Leonardo Badea era doar presedintele unei comisii parlamentare, incepand de astazi are si responsabilitatea functiei de presedinte ASF, care are in subordine si piata de brokeraj in asigurari. PSD este un partid social, iar domnul Leonardo Badea, in calitatea sa de presedinte ASF, poarta raspunderea pentru familiile celor 30,000 de asistenti in brokeraj. Prin aplicarea acestei plafonari a costurilor administrative, ce contrazice legislatia europeana si nemaintalnita in UE, se genereaza o grava problema sociala, nedorita credem noi de partidul aflat la guvernare", conchide Viorel Vasile.

Printre membrii fondatori ai PRBAR (Patronatul Roman al Brokerilor de Asigurare-Reasigurare) se numara brokeri de asigurare cu o cota de piata cumulata de aproape 25% din industria romaneasca de intermediere, respectiv: Safety Broker, Renomia - SRBA Insurance Broker, Asigest Broker de Asigurare, Millenium Insurance Broker, Campion Broker de Asigurare, PSG Insurance Broker, Professional Broker de Asigurare, Globasig Broker de Asigurare-Reasigurare, Interbug Broker de Asigurare, D&CA Insurance.

