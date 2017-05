OTP Bank Romania a inregistrat in primul trimestru din 2017 al doilea cel mai mare venit trimestrial inregistrat vreodata. Profitul consolidat ajustat dupa impozitare a fost de 19,1 mil. lei, cu mai mult de doua ori decat in primul trimestru al anului anterior, conform comunicatului de presa emis de catre banca.

OTP Bank a inregistrat, in primul trimestru, o crestere cu 4% fata de trimestrul anterior a venitului net din dobanzi, iar ratele depozitelor s-au redus de la un trimestru la altul.

Banca a inregistrat un profit operational in crestere cu 45% de la an la an, ca urmare a cresterii venitului total cu 5% si a scaderii costurilor operationale cu 12%. In veniturile totale, venitul net din dobanzi a crescut cu 5%.

Cheltuielile operationale s-au moderat cu 12% de la an la an, iar costurile de amortizare au scazut cu 31%. O scadere de 5% a fost inregistrata si in ceea ce priveste cheltuielile administrative.

Costurile totale de risc au crescut cu 20% de la an la an, influentate atat de provizioane mai mari pentru eventuale pierderi din credite, cat si de alte provizioane. Cu toate acestea, costurile totale de risc au scazut de la un trimestru la altul cu 57%, in mare masura datorita efectului de baza al altor provizioane pentru litigii din trimestrul IV.

Volumul de credite neperformante a continuat sa creasca, mai ales pe segmentul de corporate, restantele mai mari de 90 de zile urcand cu un volum de 22 mil. lei in primul trimestru in portofoliul 2017.

Volumele de depozit ajustate la cursul de schimb valutar au crescut cu 4% de la an la an, dar au scazut cu 2% de la un trimestru la altul, in principal datorita iesirilor de retail (-3% de la trimestru la trimestru).

In conformitate cu reglementarile locale, la sfarsitul lunii martie, activele bancii au inregistrat 8,347,1 mln lei, iar profitul dupa impozitare a fost 25,4 mln lei. Rata de adecvare a capitalului bancii a fost de 16,3%, ceea ce semnifica o imbunatatire de 1,9% fata de trimestrul anterior.

OTP Group a inregistrat in primul trimestru al anului 2017, un profit ajustat de 977 mln RON, cu o crestere semnificativa atat de la an la an (+40%), cat si de la trimestru la trimestru (+136%). Imbunatatirea s-a datorat reducerii costurilor de risc si moderarii ratei efective de impozitare.

OTP Bank Romania, subsidiara a OTP Bank, cel mai mare grup bancar independent din Europa Centrala si de Est, este un furnizor integrat si auto-finantat de servicii financiare. OTP Bank ofera servicii financiare universale in Ungaria, Romania, Muntenegru, Croatia, Bulgaria, Rusia, Ucraina, Slovacia si Serbia, pentru mai mult de 13 milioane de clienti, prin intermediul unei retele teritoriale de peste 1500 de unitati, ATM-uri si canale electronice.