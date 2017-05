Conform BNR, numarul total de carduri in circulatie a urcat, in primul trimestru din acest an, cu peste 100.000, de la 15,96 milioane la finalul anului trecut, la 16,07 milioane la 31 martie 2017.

Comparativ cu anul trecut, numarul de carduri in circulatie a urcat cu aproape un milion, de la 15,13 milioane la finalul lui martie 2016.

In schimb, numarul cardurilor active s-a redus cu aproape 40.000, in aceeasi perioada, de la 11,87 milioane la finalul anului trecut, la 11,83 milioane dupa primele trei luni ale acestui an. Cu toate acestea, numarul cardurilor active ramane peste cel inregistrat in urma cu un an, respectiv 11,19 milioane.

Numarul de ATM-uri creste din nou

In acelasi timp, numarul de ATM-uri instalate de banci a revenit pe crestere, dupa o scadere semnificativa (de peste 500 de aparate) in ultimul trimestru al anului trecut, si a ajuns la 11.154, de la 11.127 in decembrie 2016. Cu toate acestea, numarul de ATM-uri functionale ramane sub cel din martie 2016, cand erau 11.494 de ATM-uri in functiune.

Pe de alta parte, insa, numarul de POS-uri creste continuu, de la un trimestru la altul, si a ajuns la 177.858 dupa primele trei luni din acest an.

In privinta numarului de tranzactii, acestea au inregistrat cresteri, atat la ATM cat si la POS, mai mult cele din urma, de la 61.000 in urma cu un an, la aproximativ 78.000 in martie 2017, peste numarul de retrageri de la ATM.

Cu toate acestea, ca valoare, sumele retrase de la bancomat raman cu mult peste cele inregistrate prin plati la POS, desi ambele categorii au inregistrat scaderi in primul trimestru al acestui an. In schimb, comparativ cu primul trimestru al anului trecut, sumele sunt in crestere atat pentru retragerile de la ATM, de la 33 de miliarde de lei la 37 de miliarde de lei, cat si pentru platile la POS, de la 6,7 miliarde de lei la 8,6 miliarde de lei.