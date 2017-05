Presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, estimeaza ca nu va exista ”un soc in piata” dupa ce tarifele RCA devin din nou libere, potrivit News.ro.

ASF-ul ne-a spus: preturile nu s-au dus pana la maximum, erau substantial sub acele nivele maxime. Din punctul acesta de vedere ar parea ca piata totusi a functionat. In acelasi timp, ei au luat masuri de asanare in piata. Lucrurile par sa fii progresat in aceste sase luni in care a fost inghetata piata

