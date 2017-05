Falimentele Astra Asigurari si Carpatica Asig a costat pana in prezent Biroul Asiguratorilor Auto din Romania (BAAR) peste 43 de milioane de euro, sub forma de daune platite in contul accidentelor facute de catre asiguratii fostelor societati de asigurari, potrivit unei prezentari a lui Madalin Rosu, presedintele BAAR, realizata la Formul International de Asigurare si Reasigurare (FIAR), desfasurat la Brasov.