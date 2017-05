Principalul obstacol pe care il vad companiile in calea transformarii digitale este perceptia pe care o au in acest moment despre ponderea consumatorilor digitali. Astfel, 55% dintre companiile consultate in cadrul unui studiu Valoria, intitulat Barometrul digitalizarii, spun ca sunt prea putini consumatori digitali.

Aceasta indica totusi nevoia de o mai buna intelegere a mecanismelor interactiunii digitale cu consumatorii, avand in vedere ca in medie 60% din procesul de cumparare se deruleaza online, fie ca vorbim de B2B sau B2C, spun specialistii Valoria.

Pe locul al doilea la piedici (37%) este chiar propria rezistenta la schimbare, iar pe locul al treilea 23% dintre companii vad ca obstacole costurile prea mari. Pentru 19% dintre companii lipsa competentelor digitale in randul angajatilor este un obstacol care le impiedica sa avanseze in procesul de digitalizare, spre deosebire de 16% care vad un obstacol in lipsa competentelor digitale in randul managementului.

"Internetul si tehnologia au condus la cresterea exponentiala a vitezei, volumului si diversitatii informatiei. Accesul facil la informatie al consumatorilor a condus la modificarea obiceiurilor acestora de consum. Consumerismul digital impune companiilor noi provocari, dar le aduce si oportunitati, daca inteleg fenomenul digitalizarii si il integreaza in modelul lor de business. Barometrul digitalizarii este studiul care arata nivelul de maturitate si intelegere a digitalizarii de catre companiile din Romania, obstacolele cu care se confrunta acestea, dar si care sunt beneficiile pe care spera sa le obtina in urma digitalizarii", spune Constantin Magdalina, Expert Tendinte si Tehnologii Emergente, co-autor al cercetarii.

Beneficiile digitalizarii asa cum sunt percepute de companii

Cele mai importante beneficii cumulate ale procesului de digitalizare in urmatorii 5 ani pentru companiile din Romania sunt urmatoarele, in functie de ponderea raspunsurilor:

reducerea costurilor (46%)

simplificarea proceselor (46%)

eficienta operationala crescuta (35%)

capacitatea de a masura mai bine performantele companiei (34%)

imbunatatirea procesului decizional cu ajutorul data analytics (33%)

facilitarea procesului de recrutare si retentie a angajatilor (3%)

Principalele tehnologii care transforma mediul de afaceri in prezent sunt: inteligenta artificiala, Big Data si Cloud-ul, Internetul Lucrurilor (IoT), robotii si dronele, realitatea augmentata si realitatea virtuala, platformele de social media, dar si autovehiculele autonome sau imprimantele 3D.

Digitalizarea are o influenta considerabila asupra companiilor

Cu toate ca peste 70% dintre companiile care au raspuns in studiu considera ca digitalizarea a avut o influenta medie si mare asupra afaceri, 60% dintre ele au operat schimbari minime sau sunt la inceput in ceea ce priveste transformarea digitala.

Astfel, 23% dintre companiile respondente pot fi considerate traditionaliste in ceea ce priveste adoptarea tehnologiilor care conduc la utilizarea datelor digitale, fata de 10% la nivel mondial, in timp ce 37% sunt "incepatoare" la acest capitol, dar au inceput sa faca pasul catre mobile si cloud si sa elaboreze o strategie pentru transformarea digitala, comparativ cu 14% la nivel global.

Cele mai avansate companii in privinta transformarii digitale sunt in numar mult mai mic in Romania decat in plan international. Potrivit studiului Valoria, doar 9% dintre companiile respondente au o infrastructura tehnologica adecvata, o strategie de transformare digitala si tehnologii digitale pentru intreaga organizatie, mult mai putin decat ponderea globala, de 32%.