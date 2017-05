Stefan Radu, director de Strategie si Produse Retail la ING Romania, va prelua de la 1 iunie o noua responsabilitate in cadrul grupului: functia de CMO (Chief Marketing Officer) al ING Cehia, devenind si membru in echipa de conducere a bancii.

In cei 17 ani petrecuti in ING Romania, Stefan a crescut de la pozitia de Manager al Infrastructurii IT la functia de Director de Strategie si Produse Retail. In Cehia, printre noile sale responsabilitati se numara atat dezvoltarea si implementarea strategiei comerciale si de brand pentru ING Cehia, dezvoltarea departamentelor de digital, customer intelligence, cat si atingerea obiectivelor financiare pentru segmentul de retail.

"Acum 17 ani m-am alaturat echipei de IT si am avut oportunitatea sa contribui la dezvoltarea de la zero a unui nou model de banking. De asemenea am avut oportunitatea sa ma dezvolt ca manager si am avut rezultate deosebite impreuna cu echipele mele, de la prima implementare din Europa de mobile payments, pana la primul credit instant. Acum ING mi-a oferit o noua provocare: sa replic succesul ING in Romania pe o piata mai matura cum este cea din Cehia", a declarat Stefan Radu.

Cititi AICI cel mai recent interviu acordat Wall-Street de Stefan Radu, in care a explicat cum a reusit ING Bank sa acorde credite 100% online unui grup de clienti "digitalizati", cu istoric bun de plata.

Stefan a fost implicat in unele dintre cele mai importante miscari strategice ale ING Bank in Romania, lansarea in 2005 a ING Self’Bank si a Home’Bank-ului in 2006.

Ulterior, a avut o contributie importanta in procesul de transformare si de digitalizare al bancii, precum creditele instant, inclusiv online, prin proiectul pilot Digital Loan care ofera credite direct prin Home’Bank, a comunicat banca din Romania.