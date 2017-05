La polul opus, spaniolii, in proportie de 16% ar lua un credit pentru achizitia unei locuinte si, in proportie de 7% ar lua un credit pentru renovarea locuintei. In ceea ce priveste intentia de accesare a unui credit pentru cumpararea unei masini, liderii clasamentului sunt italieni, cu 46%, urmati de spanioli, 43% dintre cei intervievati. Pe de alta parte si romanii, in proportie de 33% si germanii (37%) ar luat un credit pentru cumpararea unei masini.

In cele mai multe cazuri respondentii intentionau sa ia un credit pentru casa, fie cumparare sau renovare sau pentru masina. Bunurile de folosinta indelungata sunt de asemenea un motiv pentru care persoanele ar face imprumuturi. Si aici se observa diferente de abordare semnificative: romanii (23%) si polonezii (25%) s-ar imprumuta pentru achizitionarea unor bunuri de folosinta indelungata, in timp ce numai 11% dintre spanioli s-ar imprumuta pentru acelasi motiv.

Polonezii si romanii sunt mai deschisi catre accesarea unui imprumut pentru achizitia bunurilor de folosinta indelungata, mai mult decat media europeana. Pe de alta parte, polonezii nu intentioneaza sa faca imprumuturi pentru a plati o datorie (numai 3% ar face asta), in timp ce spaniolii si italienii (in proportie de 14%) sunt inclinati sa ia un imprumut pentru a plati o datorie. In cazul romanilor, numai 7% dintre respondenti s-ar imprumuta ca stinga o datorie.

Sursa foto: Watchara Ritjan / Shutterstock