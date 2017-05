Creditarea intreprinderilor mici si mijlocii (IMM), desi prezinta un potential fantastic pentru banci, ramane in acest stadiu, cel putin pe termen scurt. Capitalizarea redusa a firmelor, lipsa garantiilor, dar si a investitiilor publice, care ar trebui sa angreneze intreaga economie, sunt printre principalele cauze, identificate de reprezentantii bancilor, ale creditarii reduse in acest sector.

“In 2017, creditarea IMM-urilor continua sa fie pe un trend de crestere, insa constatam ca nevoile de finantare sunt in continuare legate in principal de capitalul circulant si mai putin de partea de investitii pe termen lung. Factorii care pot influenta pozitiv evolutia creditarii IMM pot fi externi, respectiv evolutia mediului economic, stabilitatea si predictibilitatea fiscalitatii, politicile guvernamentale de stimulare a antreprenoriatului, etc. precum si interni, pe care ii pot controla direct IMM-urile, cum ar fi capacitatea de a articula o strategie coerenta de business pornind sau adaptand-o la realitatile mediului economic, concentrarea pe atragerea resurselor umane de calitate”, a explicat Monica Udrescu, director executiv Aria IMM, Raiffeisen Bank.

IMM-urile apeleaza doar la credite pe termen scurt

La randul sau, Maricela Litcanu, director IMM in cadrul BRD Groupe Societe Generale, se asteapta la o usoara crestere a creditarii pe acest segment pe termen scurt, “influentata de nevoia firmelor de a-si moderniza activele existente sau de noi investitii”, insa pe termen mediu si lung, cresterea depinde de conditiile macroeconomice.

