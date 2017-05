Cele doua banci pentru locuinte din piata locala, Raiffeisen si BCR, au pierdut cumulat circa 100.000 de clienti in mai putin de jumatate de an, din calculele wall-street.ro, in contextul in care sistemul de economisire-creditare (Bauspar) este blocat de mai bine de un an pe fondul proceselor dintre cele doua institutii si Curtea de Conturi, care a acuzat ilegalitati la acordarea primei de catre stat.

La finalul anului trecut, peste 600.000 de romani participau in sistemul de economisire creditare, unde depozitau circa 3 miliarde de euro si luasera credite de 400 milioane euro. In prezent, conform declaratiilor facute de Lucian Anghel, presedintele BCR Banca pentru Locuinte si presedinte executiv al Asociatia Bancilor pentru Domeniul Locativ din Romania (ABDLR), numarul clientilor pe cele doua banci ar fi de circa 500.000 si "cateva zeci de mii s-au retras" in urma blocajului privind plata primei de la stat.

Astfel, viteza de retragere a clientilor in sistemul de economisire-creditare a depasit 10% in mai putin de un an, in contextul in care in prezent cele doua banci "nu mai semneaza noi contracte".

"Am avut discutii productive in comisia de buget-finante din Camera Deputatilor si asteptam sa se clarifice legea, astfel incat sa restartam sistemul. Principala preocupare este repornirea sistemului si reluarea primelor de la stat", a precizat Anghel, cu ocazia prezentarii celui mai recent studiu IRSOP realizat pe un esantion din clientii celor 2 banci.