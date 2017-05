Intrebat de presa daca este adevarat ca a renuntat la TVA zero pentru imobiliare si publicitate, Liviu Dragnea a raspuns: „Da, este, de asta am si lungit-o atat de mult. Cei din domeniul publicitatii si din zona presei au spus ca aceasta masura, chiar daca poate avea efecte bune, poate avea si efecte perverse, in sensul ca ar trebui sa astepte mult la rambursarea de TVA si cei din zona de constructii de locuinte la fel”, a precizat Dragnea citat de News.ro.

Masura ramane, insa, valabila, pentru input-urile din agricultura, a precizat Dragnea.

“Din moment cei ei, cei care erau beneficiarii, nu sunt de acord, ramanem doar cu zero la input-urile in agricultura pentru ca acolo situatia este inversa. Ei sunt obligati sa vanda cu TVA zero produsele, in schimb input-urile intra cu TVA si tot asa asteapta un an sau doi pana se ramburseaza TVA”, a suliniat presedintele PSD.

Sursa foto: Agerpres / Liviu Sova